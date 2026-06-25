Bir X Kullanıcısı GTA 6'da Türkçe Dil Desteği Olmamasını CİMER'e Şikayet Etti
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Yıllardır oyunseverler tarafından merakla beklenen GTA 6 nihayet duyuruldu. Ancak oyunda Türkçe dil desteği bulunmaması Türk oyunseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Bir Türk kullanıcı da GTA 6'da Türkçe arayüz ve altyazı desteği olmaması nedeniyle Rockstar Games'i CİMER'e şikayet etti; şikayette 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'na atıf yapıldı.
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Bir X kullanıcısı da bu durumu CİMER'e şikayet etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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