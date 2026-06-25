Bir X Kullanıcısı GTA 6'da Türkçe Dil Desteği Olmamasını CİMER'e Şikayet Etti

Şikayette şu ifadeler yer aldı:

'Rockstar Games tarafından geliştirilen ve Take-Two Interactive tarafından yayınlanan Grand Theft Auto VI (GTA 6) adlı video oyunu, Türkiye'de 3.999 TL tam fiyatla ön siparişe açılmıştır. Ancak oyunda Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı desteği bulunmamaktadır.Oyun, şu anda İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece gibi 10'dan fazla dilde destek sunarken, Türkiye gibi milyonlarca oyuncuya sahip büyük bir pazarda Türkçe desteğin yer almaması açık bir ayrımcılık ve tüketici haklarına aykırılık oluşturmaktadır.6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında:Mal veya hizmetin sunulduğu pazarın özelliklerine ve tüketici kitlesine uygun dil desteğinin sağlanmaması,

Tüketicinin bilgilenme ve ürünün tam kullanımından faydalanma hakkının engellenmesi,

Fiyatı tam TL cinsinden alınan bir üründe yerelleştirme yapılmaması,

gibi hususlar tüketici aleyhine haksız uygulama teşkil etmektedir.Türkiye'de milyonlarca oyuncunun bu seriyi takip ettiği ve yüksek bedel ödeyerek oyunu satın alacağı göz önünde bulundurulduğunda, Rockstar Games ve Take-Two Interactive'in Türkçe dil desteğini sağlamaması eşitlik ilkesine ve iyi niyet kuralına aykırıdır.'