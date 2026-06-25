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Bir X Kullanıcısı GTA 6'da Türkçe Dil Desteği Olmamasını CİMER'e Şikayet Etti

Bir X Kullanıcısı GTA 6'da Türkçe Dil Desteği Olmamasını CİMER'e Şikayet Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2026 - 14:37
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Yıllardır oyunseverler tarafından merakla beklenen GTA 6 nihayet duyuruldu. Ancak oyunda Türkçe dil desteği bulunmaması Türk oyunseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Bir Türk kullanıcı da GTA 6'da Türkçe arayüz ve altyazı desteği olmaması nedeniyle Rockstar Games'i CİMER'e şikayet etti; şikayette 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'na atıf yapıldı.

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Tüm dünya bu oyunu bekliyor.

Tüm dünya bu oyunu bekliyor.

Türkiye'de de büyük bir oyuncu kitlesine sahip olduğu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için yeni bir tartışma gündeme oturdu. 19 Kasım 2026'da yayınlanacak oyun için Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapılmaması, Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin olmaması tepki çekti.

Bir X kullanıcısı da bu durumu CİMER'e şikayet etti.

Bir X kullanıcısı da bu durumu CİMER'e şikayet etti.

Şikayette şu ifadeler yer aldı:

'Rockstar Games tarafından geliştirilen ve Take-Two Interactive tarafından yayınlanan Grand Theft Auto VI (GTA 6) adlı video oyunu, Türkiye'de 3.999 TL tam fiyatla ön siparişe açılmıştır. Ancak oyunda Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı desteği bulunmamaktadır.Oyun, şu anda İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece gibi 10'dan fazla dilde destek sunarken, Türkiye gibi milyonlarca oyuncuya sahip büyük bir pazarda Türkçe desteğin yer almaması açık bir ayrımcılık ve tüketici haklarına aykırılık oluşturmaktadır.6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında:Mal veya hizmetin sunulduğu pazarın özelliklerine ve tüketici kitlesine uygun dil desteğinin sağlanmaması,

Tüketicinin bilgilenme ve ürünün tam kullanımından faydalanma hakkının engellenmesi,

Fiyatı tam TL cinsinden alınan bir üründe yerelleştirme yapılmaması,

gibi hususlar tüketici aleyhine haksız uygulama teşkil etmektedir.Türkiye'de milyonlarca oyuncunun bu seriyi takip ettiği ve yüksek bedel ödeyerek oyunu satın alacağı göz önünde bulundurulduğunda, Rockstar Games ve Take-Two Interactive'in Türkçe dil desteğini sağlamaması eşitlik ilkesine ve iyi niyet kuralına aykırıdır.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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