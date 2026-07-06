Bir İçerik Üreticisinin Alaçatı'da Bir Kafede Yaşadıklarını Anlatması Viral Oldu

BİR DAHA ASLA ALAÇATI’YA GİTMEYECEĞİM

Geçen hafta arkadaşlarla Alaçatı’ya gitmiştik. Herkesin önünde fotoğraf çekilen, dışarıdan bakınca aşırı şık görünen bir kafeye oturduk. Daha menüye bakarken fiyatlar biraz garip gelmişti ama “Abartıyor olmayayım,” dedim. Sonuçta Alaçatı pahalıdır diye düşündüm.

İki kahve ve bir dilim cheesecake söyledik. Yaklaşık yarım saat bekledik. Sipariş geldiğinde her şey normaldi. Kahveler küçüktü ama tadı güzeldi. Hiçbir sorun yoktu.

Asıl olay hesap gelince başladı.

Garson küçük siyah hesabı masaya bıraktı. Açtım. Bir an gerçekten yanlış masanın hesabını getirdiğini sandım. Tekrar tekrar baktım. İki kahve ve bir tatlı için yazan rakam aklıma yatmıyordu.

Garsonu çağırıp kibarca, “Sanırım bir karışıklık oldu,” dedim.

Adam gayet rahat bir şekilde, “Yok efendim, doğru hesap,” dedi.

Menüyü tekrar istedim. Fiyatlara baktım. Kahvenin yanında küçücük puntolarla ekstra servis ücreti, masa hizmeti ve başka kalemler eklenmişti. Sipariş verirken bunlardan hiç bahsedilmemişti.

Ben de bunun doğru olmadığını söyledim. “Madem böyle ek ücretler var, sipariş verirken söylenmesi gerekmez miydi?” dedim.

Sesimi yükseltmedim. Sadece açıklama istedim.

Bu sırada yan masalardaki insanlar bize bakmaya başladı.

Garson bu sefer, “Burası Alaçatı, fiyatlarımız normal,” dedi.

Ben de, “Normal olması başka, müşteriye önceden bilgi verilmemesi başka,” diye cevap verdim.

O anda içeride tuhaf bir sessizlik oluştu.

Kasadaki görevli de konuşmaya dahil oldu. “Beğenmediyseniz bir daha gelmezsiniz,” dedi.

Bu cümleyi duyunca gerçekten sinirlendim.

“Bir işletmenin müşteriye vereceği cevap bu mu?” diye sordum.

Yan masada oturan orta yaşlı bir adam dönüp, “Haklı çocuk, bize de aynı şey oldu,” dedi.

Sonra başka bir masa da konuşmaya başladı. Meğer benzer durumu yaşayan sadece biz değilmişiz.

Birkaç dakika içinde konu bütün kafeye yayıldı.

İşletme çalışanları ortamı yumuşatmaya çalıştı ama artık herkes fiyatları konuşuyordu. Kimisi “Turistik yer,” diyordu, kimisi de “Fiyat ayrı, bilgilendirme ayrı,” diye itiraz ediyordu.

En sonunda müdür geldi. Daha sakin bir şekilde konuştu. Bazı ücretlerin yanlış anlaşıldığını söyledi ve hesapta düzenleme yapabileceklerini belirtti.

Biz de tartışmayı uzatmadan ödememizi yaptık ve çıktık.

Arabaya bindiğimizde kimsenin konuşası yoktu.

O gün anladım ki mesele pahalı olması değildi. İnsan ne ödeyeceğini baştan bilirse ona göre karar verir. Ama hesap masaya geldikten sonra sürprizle karşılaşınca, içtiğin kahvenin tadı da, oturduğun yerin manzarası da hiçbir anlam ifade etmiyor.