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Bir Dövme Sanatçısı Müşterilerinin Mesleklerini ve Tercih Ettikleri Dövme Modellerini Paylaştı

Bir Dövme Sanatçısı Müşterilerinin Mesleklerini ve Tercih Ettikleri Dövme Modellerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 15:30

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Dövmeler, bireylerin ruh hallerini, kişilik özelliklerini ve zevklerini yansıtır Her biri kişisel bir hikaye anlatan bu kalıcı izler, kişinin iç dünyasının dışa vurumu gibidir. Kendi tarzınızı ve özgünlüğünüzü ifade etmenin en etkileyici yollarından biri olan dövmeler, aynı zamanda yaşam deneyimlerimizi, değerlerimizi ve inançlarımızı da yansıtabilir. Bu nedenle, her dövme bir birey hakkında birçok fikir verebilir.

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Bir dövme sanatçısı müşterilerinin mesleklerini ve tercih ettikleri dövmeleri paylaştı.

Bir dövme sanatçısı müşterilerinin mesleklerini ve tercih ettikleri dövmeleri paylaştı.

Bazılarının meslekleri ile aralarında tam uyum varken bazılarındaki tezat dikkat çekti.

Bazılarının meslekleri ile aralarında tam uyum varken bazılarındaki tezat dikkat çekti.

İşte o video;

İkinci kısım;

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