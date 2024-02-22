Görüş Bildir
Haberler
Video
1996'da ODTÜ'de Çekilmiş Görüntüler Sizi O Günlere Götürürken Kampüslerin Bugünkü Hali Hakkında Düşündürecek

1996'da ODTÜ'de Çekilmiş Görüntüler Sizi O Günlere Götürürken Kampüslerin Bugünkü Hali Hakkında Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:38

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde üniversite kampüslerinin halka açılacağı duyurulmuş, ardından da İstanbul Üniversitesi halkın ziyaretine açılmıştı. Bu karar başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin tepkisi çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3Mxmu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

ODTÜ'nün bir kampüsünde 1996 yılında çekilmiş görüntüler paylaşıldı.

ODTÜ'nün bir kampüsünde 1996 yılında çekilmiş görüntüler paylaşıldı.

Günümüzden çok daha ilerde görünen o kampüs ve kampüsün imkanları, özellikle öğrencilere derin bir iç çektirdi.

Günümüzden çok daha ilerde görünen o kampüs ve kampüsün imkanları, özellikle öğrencilere derin bir iç çektirdi.

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Ayrıca görüntülerdeki öğrencilerin şu an ne yaptığı da merak konusu oldu.

Ayrıca görüntülerdeki öğrencilerin şu an ne yaptığı da merak konusu oldu.

İşte o video;

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tom lee jones

nanizin orekesini yapiyurlar,cogu yurtdisinda,siz AFGAN istilasi tamamlanincaya kadar TOGG KAAN ve KURUM masturbasyonu yapin,aa ama sizin tiktok GPT siksoku... Devamını Gör

s.rtc

O noktadan bu noktaya gelmek kolay olmadı yaparsa ak yapar