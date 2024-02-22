1996'da ODTÜ'de Çekilmiş Görüntüler Sizi O Günlere Götürürken Kampüslerin Bugünkü Hali Hakkında Düşündürecek

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3Mxmu...
Geçtiğimiz günlerde üniversite kampüslerinin halka açılacağı duyurulmuş, ardından da İstanbul Üniversitesi halkın ziyaretine açılmıştı. Bu karar başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin tepkisi çekti.
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ODTÜ'nün bir kampüsünde 1996 yılında çekilmiş görüntüler paylaşıldı.
Günümüzden çok daha ilerde görünen o kampüs ve kampüsün imkanları, özellikle öğrencilere derin bir iç çektirdi.
Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Ayrıca görüntülerdeki öğrencilerin şu an ne yaptığı da merak konusu oldu.
İşte o video;
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O noktadan bu noktaya gelmek kolay olmadı yaparsa ak yapar