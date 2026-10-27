Bir Diziye Başlayıp Asla Bitiremeyenlerin 8 Ortak Özelliği
Bir diziye büyük bir heyecanla başlayıp birkaç bölüm sonra izlemeyi bıraktığınız oluyor mu? Üstelik daha o diziyi bitirmeden başka bir yapımın ilk bölümünü açıyor, kısa süre sonra onu da yarım bırakıyorsunuz. İzleme listenizde onlarca dizi birikirken bazılarının hangi bölümünde kaldığınızı bile unutmuş olabilirsiniz. Herkesin bir oturuşta sezon bitirdiği günümüzde bu alışkanlık biraz tuhaf görünebilir. Ancak YourTango’da yayımlanan bir yazıda sürekli yeni dizilere başlayıp hiçbirini tamamlayamayan kişilerin bazı ortak davranışları olduğu açıklandı. Üstelik mesele her zaman dizinin sıkıcı olması değil; bazen kararsızlık, bazen de yenilik arayışı bu alışkanlıkta rol oynayabiliyor.
1. Ne izleyeceklerine o anki ruh hâllerine göre karar veriyorlar
2. Günlük rutinlerini sürdürmekte zorlanabiliyorlar
3. Yeni bir şeye başlamanın heyecanını daha çok seviyorlar
4. Dizi izlerken başka şeylerle de ilgileniyorlar
5. Birbirinden çok farklı ilgi alanları bulunuyor
6. Sıkıldıkları anda izlemeyi bırakıyorlar
7. Yeni diziler yerine eskiden izledikleri yapımlara dönüyorlar
8. Çok fazla seçenek arasında karar vermekte zorlanıyorlar
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