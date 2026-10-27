Bir Diziye Başlayıp Asla Bitiremeyenlerin 8 Ortak Özelliği

Bazı insanlar bir diziye başladıktan sonra ne olursa olsun finaline kadar izlemeyi seviyor. Ancak kimileri için o gün nasıl hissettikleri, hangi diziyi açacaklarını tamamen değiştirebiliyor. Örneğin bir akşam polisiye izlemek isterken ertesi gün yalnızca hafif bir komediye tahammül edebiliyorlar. Bu nedenle çok beğendikleri bir dizi bile birkaç gün sonra ilgilerini çekmeyebiliyor.

YourTango’nun yazısında bu durum, seçimleri duygulara göre yapma eğilimiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle eğlenmek veya dinlenmek için dizi izleyen kişiler, kendilerini o an iyi hissettirmeyen yapımları sürdürmek istemeyebiliyor. Dolayısıyla yarım bıraktıkları diziyi sevmedikleri için değil, izlemek için doğru ruh hâlinde olmadıkları için bir kenara kaldırabiliyorlar.