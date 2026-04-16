article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Bir Devrin Sonu: Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Artık Üretilmeyecek

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 10:17

Türkiye'de uzun yıllardır en çok satan otomobil modelleri arasında yer alan Fiat Egea'nın üretim serüveninde sona gelindi. Ülkemizde çok sevilen Egea modeli Haziran ayı itibarıyla üretilmeyecek. Egea'nın yerine üretilecek olan model ise merakla bekleniyor.

Peki Fiat Egea'nın üretimi neden durduruldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Fiat Egea artık üretilmeyecek.

Otomotiv pazarının en çok satan araçlarından biri olan Fiat Egea, haziran ayından sonra üretilmeyecek. Özellikle erişilebilir fiyat bandında ve C segmentte yer alan bu modelin üretimden çekilmesi, hem sıfır araç tarafında hem de ikinci el piyasasında büyük bir değişikliğe neden olacak. 

Son yıllarda küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de SUV modeller daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre SUV'lar, otomobil satışlarında açık ara lider konumua yükseldi. Bu nedenle sedan segmenti giderek daralınca üretici de tüketim alışkanlıklarına göre yeni kararlar aldı.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte pazardaki uygun fiyatlı sedan seçeneklerinin azalması bekleniyor.

Egea yerine hangi model üretilecek?

Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen ve farklı ülkelere de ihraç edilen Fiat Egea'nın yerine hangi modelin üretileceği henüz açıklanmadı. Ancak dünya çapında SUV'ye olan ilginin artmasıyla birlikte, bu alanda yeni bir yatırımın yapılması bekleniyor. 

Yeni modelin, ilerleyen günlerde bir lansman ile duyurulacağı düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın