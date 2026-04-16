Bir Devrin Sonu: Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Artık Üretilmeyecek

Otomotiv pazarının en çok satan araçlarından biri olan Fiat Egea, haziran ayından sonra üretilmeyecek. Özellikle erişilebilir fiyat bandında ve C segmentte yer alan bu modelin üretimden çekilmesi, hem sıfır araç tarafında hem de ikinci el piyasasında büyük bir değişikliğe neden olacak.

Peki Egea'nın üretimi neden durduruldu?

Son yıllarda küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de SUV modeller daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre SUV'lar, otomobil satışlarında açık ara lider konumua yükseldi. Bu nedenle sedan segmenti giderek daralınca üretici de tüketim alışkanlıklarına göre yeni kararlar aldı.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte pazardaki uygun fiyatlı sedan seçeneklerinin azalması bekleniyor.