Bir Devir Resmen Kapanıyor: Ünlü Otobüs Firması Tüm Faaliyetlerini Sonlandırıyor

Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Fransa ve Avrupa genelindeki otobüs seferlerinin 2026 yılının sonu itibarıyla tamamen sonlandırılacağı duyuruldu. Bu kararın arkasındaki temel neden olarak operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve faaliyetlerin beklenen kâr düzeyine ulaşamaması gösterildi. Özellikle küresel ölçekteki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen yakıt fiyatları, düşük bilet politikası izleyen firmanın üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak bu süreci hızlandırdı.

Hâlihazırda İngiltere'den İspanya'ya, Almanya'dan İtalya'ya kadar 15 farklı ülkede 300'den fazla şehre hizmet veren BlaBlaCar Bus, yılda yaklaşık 6 milyon yolcuya ulaşan dev bir ağa sahip. Firmanın ani kapanma kararı, özellikle Paris dışındaki şehirleri birbirine bağlayan geniş güzergâh yapısını kullanan gençleri, öğrencileri ve emeklileri zor durumda bırakabilir. Tren yolculuklarına göre %60’a varan fiyat avantajı sunan bu sistemin devreden çıkmasıyla birlikte, Avrupa pazarında rekabetin azalması ve Alman taşımacılık devi FlixBus’ın Fransa pazarında rakipsiz kalması bekleniyor.

Bu stratejik geri çekilme sadece yolcuları değil, sektördeki iş ortaklarını ve çalışanları da derinden sarsacak gibi görünüyor. Avrupa Karayolu Taşımacıları Örgütü (OTRE), kararın beklenmedik olduğunu belirterek ciddi endişelerini dile getirdi. BlaBlaCar adına sefer düzenleyen 60 civarındaki alt taşımacı şirketin, bu iş için yaptıkları otobüs ve personel yatırımlarının akıbeti henüz netlik kazanmadı. Ayrıca şirket bünyesindeki doğrudan 40 pozisyonun da bu süreçte tasfiye edileceği belirtiliyor. BlaBlaCar, 2019 yılında devlet demiryolları SNCF bünyesindeki Ouibus’u devralarak girdiği bu serüveni, ekonomik zorluklar nedeniyle yedi yılın ardından noktalamış olacak.