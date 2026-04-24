Tecrübe Şartı Yok, Maaş Dudak Uçuklatıyor: Avrupa'da Aylık 7 Bin Euro'ya İşçi Aranıyor! 1 Ay İş 1 Ay Tatil Var

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 08:22

Norveç merkezli bir personel istihdam şirketi, Kuzey Denizi'ndeki balıkçı gemilerinde görevlendirilmek üzere tecrübe şartı aramadan yeni ekip arkadaşları arıyor. Aylık 7 bin Euro’ya ulaşan yüksek maaşın yanı sıra, 30 gün çalışma ve 30 gün ücretli izin imkanı sunulan bu pozisyonda konaklama, yemek ve mesleki eğitimler tamamen işveren tarafından karşılanıyor.

Norveç'in denizcilik sektöründeki devlerinden R2A Bemaning AS, balıkçı gemilerinde çalışacak "güverte personeli" (deckhand) alımı yapacağını duyurdu.

Kuzey Denizi’nin zorlu ama bir o kadar da kazançlı şartlarında görev alacak adaylarda herhangi bir mesleki tecrübe aranmazken, gerekli tüm eğitimlerin şirket tarafından sağlanacağı belirtildi. İşe kabul edilen personeller, gemide aktif çalıştıkları dönemde aylık 7 bin Euro gibi yüksek bir gelir elde ederken, karadaki bir aylık tatil dönemlerinde ise 4 bin 500 Euro maaş almaya devam edecekler. Bu çalışma modeli, çalışanlara yılın yarısını dünyanın herhangi bir yerinde tatil yaparak geçirme özgürlüğü tanıyor.

Sistemin en cazip yanlarından biri olan "1:1 vardiya düzeni" sayesinde, personeller 30 gün boyunca denizde yoğun bir tempoda görev yaptıktan sonraki 30 günü tamamen boş geçiriyor.

Gemide bulunulan süre zarfında tüm barınma ve yemek ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanırken, çalışanların sosyal güvenlik ve emeklilik primlerinin yüksek bir matrah üzerinden yatırılması geleceğe dönük önemli bir avantaj sağlıyor. İşin içeriği ise temel olarak avlanan balıkların türlerine göre ayrılması, yemlerin hazırlanması, gemi temizliği ve yükleme-boşaltma gibi fiziksel dayanıklılık gerektiren görevlerden oluşuyor.

Adaylarda aranan kriterler arasında en çok dikkat çeken unsur ise fiziksel güç ve disiplin olarak öne çıkıyor. Şirket, teknik bilgi yerine adayın çalışma azmine ve sorumluluk bilincine odaklanıyor. Norveççe veya İngilizce dillerinden en az birine hakim olan, disiplinli bir çalışma etiğine sahip ve ağır fiziksel işleri yapabilecek kondisyondaki her birey bu fırsat için başvuruda bulunabiliyor. Destekleyici bir ekip ortamı vadeden ilan, kariyerine denizcilikte başlamak isteyen veya kısa sürede yüksek kazanç elde etmeyi hedefleyen güçlü adaylar için kapıları sonuna kadar açıyor.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
