Tecrübe Şartı Yok, Maaş Dudak Uçuklatıyor: Avrupa'da Aylık 7 Bin Euro'ya İşçi Aranıyor! 1 Ay İş 1 Ay Tatil Var

Gemide bulunulan süre zarfında tüm barınma ve yemek ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanırken, çalışanların sosyal güvenlik ve emeklilik primlerinin yüksek bir matrah üzerinden yatırılması geleceğe dönük önemli bir avantaj sağlıyor. İşin içeriği ise temel olarak avlanan balıkların türlerine göre ayrılması, yemlerin hazırlanması, gemi temizliği ve yükleme-boşaltma gibi fiziksel dayanıklılık gerektiren görevlerden oluşuyor.

Adaylarda aranan kriterler arasında en çok dikkat çeken unsur ise fiziksel güç ve disiplin olarak öne çıkıyor. Şirket, teknik bilgi yerine adayın çalışma azmine ve sorumluluk bilincine odaklanıyor. Norveççe veya İngilizce dillerinden en az birine hakim olan, disiplinli bir çalışma etiğine sahip ve ağır fiziksel işleri yapabilecek kondisyondaki her birey bu fırsat için başvuruda bulunabiliyor. Destekleyici bir ekip ortamı vadeden ilan, kariyerine denizcilikte başlamak isteyen veya kısa sürede yüksek kazanç elde etmeyi hedefleyen güçlü adaylar için kapıları sonuna kadar açıyor.