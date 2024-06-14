Bir Damla Yılan Zehrinin İnsan Kanını Ne Kadar Hızlı Bir Şekilde Pıhtılaştırdığını Biliyor muydunuz?

Yılan zehri, insan vücuduna girdiğinde, belirli reaksiyonlar ve sonuçlar doğurur. Bu zehir, genellikle ciddi sağlık sorunlarına yol açar ve bu nedenle bu tür bir durumla karşılaşıldığında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi gereklidir. Ayrıca kişinin sağlık duruma göre, farklı reaksiyonlar da gelişebilir.
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Bir grup bilim insanı, yılan zehrinin insan kanını ne kadar hızlı bir şekilde pıhtılaştırdığını bir video ile gösterdi.
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Ortaya çıkan sonuç, sadece izlerken bile korkuttu.
İşte o deney;
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