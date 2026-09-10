Binlerce Yıldır Konuşuluyor: Bakış Açınızı Kökten Değiştirebilecek 8 Felsefi Söz
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Bazı cümleler yüzyıllar boyunca ayakta kalır; çünkü insana kendisiyle ilgili rahatsız edici ama gerekli bir şeyi hatırlatır. Felsefe tarihinin en çok alıntılanan sözleri de tam olarak bunu yapıyor: Kendinizi sorgulamaya, değişimi kabul etmeye ve sorumluluğu üstlenmeye davet ediyor.
Sokrates'in yargılanırken söylediği söz, Nietzsche'nin bugün spor salonu duvarlarına asılan cümlesi ya da Camus'nün Sisifos yorumu aslında birer motivasyon sloganı değil, birer düşünme çağrısı. Üstelik bu sözlerin bir kısmı sanıldığından farklı bir bağlamda söylenmiş, bir kısmı ise hiç o şekilde söylenmemiş!
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Sokrates, Descartes ve Marcus Aurelius: Her Şey Kendini Sorgulamakla Başlıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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