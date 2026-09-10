Binlerce Yıldır Konuşuluyor: Bakış Açınızı Kökten Değiştirebilecek 8 Felsefi Söz

Bazı cümleler yüzyıllar boyunca ayakta kalır; çünkü insana kendisiyle ilgili rahatsız edici ama gerekli bir şeyi hatırlatır. Felsefe tarihinin en çok alıntılanan sözleri de tam olarak bunu yapıyor: Kendinizi sorgulamaya, değişimi kabul etmeye ve sorumluluğu üstlenmeye davet ediyor.

Sokrates'in yargılanırken söylediği söz, Nietzsche'nin bugün spor salonu duvarlarına asılan cümlesi ya da Camus'nün Sisifos yorumu aslında birer motivasyon sloganı değil, birer düşünme çağrısı. Üstelik bu sözlerin bir kısmı sanıldığından farklı bir bağlamda söylenmiş, bir kısmı ise hiç o şekilde söylenmemiş!

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