Bilim Kanıtladı: Doğumla İlgili Doğru Sandığımız Şey Yanlışmış!
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İzlediğiniz belgesellerde, hayvanların kolayca doğum yaptığını ve doğan bebeklerin anında ayağa kalktığını görmüş olabilirsiniz. Fakat belgeseller, bu noktada bize gerçek olmayan bir dünya sunuyor desek abartmış olmayız. Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi doğum sancısı çeker, kasılmalar yaşar ve enerji tüketirler. Üstelik vahşi doğada doğum yapmak, onları yırtıcılara karşı tamamen savunmasız bıraktığı için ekstra bir hayati risk taşır.
Bazı hayvanların anatomik yapısı nedeniyle doğum, adeta bir hayatta kalma mücadelesidir.
Independent, University College London'da yapılan yeni bir araştırmayı aktardı.
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Doğum, pek de kolay bir süreç değildir.
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Çoğu hayvan doğum zorluğu çekiyor.
Neyse ki hayvanlar, bu problemler karşısında çeşitli uyum mekanizmaları geliştirdi.
Aslında her insan, olması gerekenden erken doğuyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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