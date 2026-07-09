Bilim Kanıtladı: Doğumla İlgili Doğru Sandığımız Şey Yanlışmış!

Daha önce yapılan çalışmalarda insansı maymunlar incelenmiş ve dişilerin leğen kemiğinin, bebeğin rahatça doğmasını sağlayacak yapıda olduğu sonucuna varılmıştı. Fakat yeni bir araştırma, bu incelemelerin yeterli sayıda türü kapsamadığını söylüyor.

Araştırma ekibinden Nicole Torres-Tamayo da 'En büyük sorunlardan biri, başlangıçta insan pelvisi için geliştirilen ölçümlerin tüm primatlara uygulanmasıydı' diyerek bir başka sıkıntıya dikkat çekiyor.

Yeni araştırma ekibi, 8 tür yerine 29 türü inceledi ve üç boyutlu modeller oluşturdu. Sonuç olarak, özellikle daha küçük türlerin doğum kanalında darlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Sincap, maymun gibi bazı türlerde yeni doğan yavrunun kafasının, annenin pelvis boşluğunun neredeyse iki katı büyüklükte olduğu ortaya çıktı.

Doğum sırasında yaşanan tek zorluk, doğum kanalının dar olması değil. Örneğin zürafalar, ayakta doğum yapmak zorundadır ve bebek zürafa, yaklaşık 2 metre yüksekten kafasının üstüne yere düşer. Bu düşüş aslında yavrunun ilk nefesini almasına yardımcı olur ama süreç her iki taraf için de oldukça streslidir.