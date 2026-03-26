article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Bildiğiniz Gibi Değil: Yapay Zeka Dünyasının Son Zamanlardaki Baş Döndüren Gelişmeleri

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 10:35

Dünyamızda en hızlı gelişen teknolojilerden biri yapay zeka oldu. Yalnızca bir sene içerisinde gerçeğinden ayırt edilemeyen görseller üretmeye başlayan yapay zeka platformları, artık görselle sınırlı kalmıyor, video ve müzik de üretebiliyor. Son olarak Google'ın 'Lyria 3' ve 'Google Vids' entegrasyonunu duyurmasıyla birlikte yapay zeka dünyasında yeni bir eşiğe ulaşıldı.

Gelin, yapay zeka dünyasındaki son gelişmelere yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google, 3 dakikaya kadar şarkı üretebilen yeni modeli Lyria 3 Pro'yu tanıttı.

Yapay zekası Gemini ile harikalar yaratan Google, görsel ve video oluşturma araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Google, son olarak en yeni müzik oluşturma modeli Lyria 3 Pro'yu Google Vids'e getirdiğini açıkladı. Böylece kullanıcılar artık sadece bir komutla 30 saniyeden 3 dakikaya kadar müzik parçaları oluşturabilecek.

Lyria 3 Pro, kullanıcıların belirli bir tür, atmosfer ya da enstrüman yapısı tanımlayarak müzik üretmesini sağlıyor. Metinden şarkı üreten gelişmiş modelin öne çıkan yönü ise kısa ve parçalı çıktılar yerine daha uzun ve bütünlüklü kompozisyonlar oluşturması. Yani burada ürettiğiniz şarkıları, farklı amaçlarla daha kolay bir şekilde kullanabileceksiniz.

Anthropic, Claude 4.6 ve Claude Cowork ile doğrudan bilgisayarınızı kullanabiliyor.

Claude Code ve Claude Cowork araçları, bilgisayarınızı kullanarak görevleri yerine getirebilecek şekilde güncellendi. Computer Use özelliği sayesinde Claude sadece metin yazmıyor; doğrudan sizin bilgisayarınızı bir insan gibi kullanabiliyor. Dosyaları açıyor, tarayıcıda geziniyor, Excel tablolarını dolduruyor ve Slack üzerinden mesaj gönderebiliyor. 

Claude Code ise geliştiriciler için terminale entegre oluyor, kendi başına hata ayıklayıp (debugging) kod yazabiliyor. Kısacası Claude Cowork ve Claude Code, sizin iş yükünüzü hafifletmek için her şeyi yapıyor!

OpenAI, GPT-5.4 ile odağını metinden çıkarıp tam bir ekosisteme yaydı.

OpenAI, odağını sadece metinden çıkarıp tam bir ekosisteme kaydırdı. Model, bilgisayarlarla daha doğrudan etkileşim kurabiliyor, ekran görüntülerini yorumlayabiliyor, tarayıcıları kullanabiliyor ve klavye ile fare komutları vererek farklı uygulamalarda işlemler gerçekleştirebiliyor.

  • Sora ChatGPT'de: Uzun zamandır beklenen video üretim modeli Sora, artık ChatGPT arayüzüne tamamen entegre edildi.

  • Codex Security: Yazılım güvenliği için özelleşmiş yeni bir model duyurdular; bu model sistemlerdeki zafiyetleri tarayıp otomatik yamalar (patch) öneriyor.

  • Donanım Hamlesi: OpenAI'ın Jony Ive ile geliştirdiği ilk yapay zeka cihazının (büyük ihtimalle bir kulaklık veya giyilebilir asistan) 2026'nın ikinci yarısında çıkacağı kesinleşti.

Meta, Nvidia, Mistral AI...Hepsi yarış içinde!

Nvidia 

Nvidia, Mart 2026'daki GTC konferansında yapay zekayı yazılımdan çıkarıp fiziksel dünyaya taşıdı:

  • Vera Rubin Platformu: 7 farklı çipi tek mimaride birleştiren devasa bir altyapı tanıtıldı.

  • Nemotron 3 Super: Yapay zekaların başka yapay zekaları eğitmesi ve denetlemesi için tasarlanmış özel bir model.

  • Groq 3 Seri Üretimde: LPU (Dil İşleme Birimi) teknolojisiyle çıkarım (inference) hızlarını rekor seviyeye taşıyan çipler piyasaya sürüldü.

Meta

Meta, açık kaynaklı Llama serisinin yanına kapalı kaynaklı ve çok daha güçlü iki yeni model ekliyor:

  • Avocado: Özellikle karmaşık mantık yürütme ve kod yazma süreçleri için tasarlandı.

  • Mango: Görüntü ve video oluşturma odaklı, Lyria'nın en büyük rakiplerinden biri olması bekleniyor.

Mistral AI

Paris merkezli Mistral, Devstral 2 modelini duyurdu. Bu model, özellikle Avrupa'daki kurumsal verilerin gizliliği ve yerel eğitim (Forge platformu) için optimize edildi. Microsoft ve Google'a karşı 'bağımsızlık' kozunu oynuyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın