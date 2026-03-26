Bildiğiniz Gibi Değil: Yapay Zeka Dünyasının Son Zamanlardaki Baş Döndüren Gelişmeleri

Yapay zekası Gemini ile harikalar yaratan Google, görsel ve video oluşturma araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Google, son olarak en yeni müzik oluşturma modeli Lyria 3 Pro'yu Google Vids'e getirdiğini açıkladı. Böylece kullanıcılar artık sadece bir komutla 30 saniyeden 3 dakikaya kadar müzik parçaları oluşturabilecek.

Lyria 3 Pro, kullanıcıların belirli bir tür, atmosfer ya da enstrüman yapısı tanımlayarak müzik üretmesini sağlıyor. Metinden şarkı üreten gelişmiş modelin öne çıkan yönü ise kısa ve parçalı çıktılar yerine daha uzun ve bütünlüklü kompozisyonlar oluşturması. Yani burada ürettiğiniz şarkıları, farklı amaçlarla daha kolay bir şekilde kullanabileceksiniz.