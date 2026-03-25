Tüm Dünyada Dijital Karanlık Tehlikesi: Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Tarihi Zam Gelebilir!

Dünyanın en önemli enerji ve ticaret rotalarından biri olan bölgedeki istikrarsızlık, sadece petrol fiyatlarını değil, elektronik ürünlerin üretim ve dağıtım maliyetlerini de yukarı çekiyor. Uzmanlar, sevkiyat sürelerinin uzaması ve artan sigorta bedellerinin, son kullanıcıya yansıyan fiyat etiketlerinde %30'a varan artışlara neden olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Lojistik hatlarda yaşanan bu tıkanıklık, özellikle Asya merkezli teknoloji devlerinin Avrupa ve Amerika pazarlarına ürün ulaştırmasını zorlaştırıyor. Gemilerin rotalarını değiştirmek zorunda kalması veya yüksek risk primleri ödemesi, tedarik zincirinde kırılmalara yol açıyor. Bu durumun devam etmesi halinde, piyasada ürün bulmanın zorlaşacağı ve 'dijital karanlık' olarak adlandırılan stok sorunlarının yaşanabileceği belirtiliyor. Çip üretiminden son montaja kadar her aşamada enerjiye bağımlı olan sektör, petrol fiyatlarındaki 120 dolar sınırındaki dalgalanmalardan en çok etkilenen alanların başında geliyor.

Tüketicilerin kısa vadede yeni nesil teknolojik cihazlara ulaşımı, hem maliyet hem de stok açısından kısıtlanabilir. Özellikle ekran kartları, işlemciler ve mobil cihazlar gibi hassas bileşenlerin sevkiyatındaki gecikmeler, teknoloji marketlerindeki rafların boş kalmasına sebep olabilir. Küresel ekonomi analistleri, bölgedeki gerilimin düşmemesi durumunda 2026 yılının geri kalanında teknoloji alışverişinin hiç olmadığı kadar maliyetli hale geleceğini öngörüyor.