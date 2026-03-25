Tüm Dünyada Dijital Karanlık Tehlikesi: Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Tarihi Zam Gelebilir!

Tüm Dünyada Dijital Karanlık Tehlikesi: Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Tarihi Zam Gelebilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 07:47

Küresel ticaretin can damarı Hürmüz Boğazı'ndaki askeri ve siyasi hareketlilik, teknoloji dünyasında yeni bir krizin fitilini ateşledi. Enerji maliyetlerindeki artış ve lojistik hatlardaki aksamalar nedeniyle akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarında dünya genelinde ciddi bir yükseliş bekleniyor.

Orta Doğu'da yaşanan son askeri gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliğinin tehlikeye girmesi, küresel teknoloji pazarını doğrudan tehdit etmeye başladı.

Orta Doğu'da yaşanan son askeri gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliğinin tehlikeye girmesi, küresel teknoloji pazarını doğrudan tehdit etmeye başladı.

Dünyanın en önemli enerji ve ticaret rotalarından biri olan bölgedeki istikrarsızlık, sadece petrol fiyatlarını değil, elektronik ürünlerin üretim ve dağıtım maliyetlerini de yukarı çekiyor. Uzmanlar, sevkiyat sürelerinin uzaması ve artan sigorta bedellerinin, son kullanıcıya yansıyan fiyat etiketlerinde %30'a varan artışlara neden olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Lojistik hatlarda yaşanan bu tıkanıklık, özellikle Asya merkezli teknoloji devlerinin Avrupa ve Amerika pazarlarına ürün ulaştırmasını zorlaştırıyor. Gemilerin rotalarını değiştirmek zorunda kalması veya yüksek risk primleri ödemesi, tedarik zincirinde kırılmalara yol açıyor. Bu durumun devam etmesi halinde, piyasada ürün bulmanın zorlaşacağı ve 'dijital karanlık' olarak adlandırılan stok sorunlarının yaşanabileceği belirtiliyor. Çip üretiminden son montaja kadar her aşamada enerjiye bağımlı olan sektör, petrol fiyatlarındaki 120 dolar sınırındaki dalgalanmalardan en çok etkilenen alanların başında geliyor.

Tüketicilerin kısa vadede yeni nesil teknolojik cihazlara ulaşımı, hem maliyet hem de stok açısından kısıtlanabilir. Özellikle ekran kartları, işlemciler ve mobil cihazlar gibi hassas bileşenlerin sevkiyatındaki gecikmeler, teknoloji marketlerindeki rafların boş kalmasına sebep olabilir. Küresel ekonomi analistleri, bölgedeki gerilimin düşmemesi durumunda 2026 yılının geri kalanında teknoloji alışverişinin hiç olmadığı kadar maliyetli hale geleceğini öngörüyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
