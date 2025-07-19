Beyaz TV’den Ayrılan Sunucudan Kızılcık Şerbeti Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyası bugün de oldukça hareketliydi. Yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Yeni sezon hazırlığındaki oyunculardan, Kızılcık Şerbeti yayın gününe dair tüm detaylara kaçıranlar için derledik. Hadi şimdi günün televizyon özetine birlikte göz atalım!
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Yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar hazırlıklara devam ediyor.
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Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerinde olduğu Halef dizisinden fotoğraf geldi.
Güzeller güzeli Dilara Aksüyek, Kıskanmak dizisine dahil oldu.
Sezon arasında olan Kızılcık Şerbeti için sevenleri gün sayıyor.
Sevdiğim Sensin de merakla beklenen projelerden.
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Ve son olarak Nur Viral, Beyaz TV’den ayrıldığını duyurdu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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