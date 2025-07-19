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Beyaz TV’den Ayrılan Sunucudan Kızılcık Şerbeti Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Beyaz TV’den Ayrılan Sunucudan Kızılcık Şerbeti Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 20:14

Televizyon dünyası bugün de oldukça hareketliydi. Yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Yeni sezon hazırlığındaki oyunculardan, Kızılcık Şerbeti yayın gününe dair tüm detaylara kaçıranlar için derledik. Hadi şimdi günün televizyon özetine birlikte göz atalım!

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Yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar hazırlıklara devam ediyor.

Yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar hazırlıklara devam ediyor.

Engin Akyürek’in başrolde olduğu dizide Bereketoğlu ailesinin tek kızı rolü için Bahar Süer ile anlaşmaya varıldı.

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Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerinde olduğu Halef dizisinden fotoğraf geldi.

Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerinde olduğu Halef dizisinden fotoğraf geldi.

NOW’da yayına hazırlanan dizide Teşkilat kadrosundan ayrılan Aybüke Pusat’ın yer alması epey gündem olmuştu. Bakalım dizinin reytingleri nasıl olacak?

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Güzeller güzeli Dilara Aksüyek, Kıskanmak dizisine dahil oldu.

Güzeller güzeli Dilara Aksüyek, Kıskanmak dizisine dahil oldu.

Selahattin Paşalı, Özgü Namal ve Mehmet Günsür’ün kadrosunda olduğu dizi için başrol kadın oyuncu da geçtiğimiz günlerde açıklanmış, Hafsanur Sancaktutan’a karar verilmişti.

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Sezon arasında olan Kızılcık Şerbeti için sevenleri gün sayıyor.

Sezon arasında olan Kızılcık Şerbeti için sevenleri gün sayıyor.

Populicc’in haberine göre Kızılcık Şerbeti’nin 12 Eylül 2025 Cuma günü başlayacağı öne sürüldü.

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Sevdiğim Sensin de merakla beklenen projelerden.

Sevdiğim Sensin de merakla beklenen projelerden.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Elçin Zehra İrem de diziyle anlaşma sağladı. Aytaç Şaşmaz’ın hayat vereceği Erkan karakterinin sevgilisi olarak izleyeceğiz.

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Ve son olarak Nur Viral, Beyaz TV’den ayrıldığını duyurdu.

Ve son olarak Nur Viral, Beyaz TV’den ayrıldığını duyurdu.

Hayatta Her Şey Var programını sunuyordu. Kariyerine YouTube’da devam edeceğini açıkladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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