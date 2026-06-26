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Betonsuz Tuğlasız Ev: 24 Saatte Kurulup 50 Yıl Dayanıyor!

Betonsuz Tuğlasız Ev: 24 Saatte Kurulup 50 Yıl Dayanıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 17:20
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Karton denildiğinde çoğu kişinin aklına koli, paketleme malzemesi ya da geri dönüşüm kutusu geliyor. Ancak Hollandalı Fiction Factory tarafından geliştirilen Wikkelhouse, kartonu bambaşka bir noktaya taşıyor. Ne betonarme bir yapı ne de klasik bir tuğla ev olan Wikkelhouse, 24 kat yüksek kaliteli kartonun ev şeklindeki özel bir kalıp etrafına sarılmasıyla üretiliyor.

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24 kat kartonla dayanıklı yapı oluşturuluyor

24 kat kartonla dayanıklı yapı oluşturuluyor

Wikkelhouse’un temelinde, ev şeklindeki döner bir kalıp etrafına sarılan 24 kat karton bulunuyor. Bu katmanlar çevre dostu yapıştırıcıyla birbirine bağlanıyor ve böylece dayanıklı, yalıtımlı bir sandviç yapı elde ediliyor.

Tek başına bakıldığında karton zayıf bir malzeme gibi görünebilir. Ancak çok katmanlı şekilde birleştirildiğinde, yapı hem hafif hem de kullanılabilir hale geliyor. Üstelik karton yüzeyler doğrudan dış ortamda bırakılmıyor; su geçirmez ama nefes alabilen bir folyo ve dış kaplama ile korunuyor.

Bu sayede Wikkelhouse, kartonun kırılgan olduğu algısını tersine çeviren sıra dışı bir mimari örnek olarak öne çıkıyor. Kaynaklara göre yapı, geçici ya da kalıcı konaklama standartlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanıyor ve en az 50 yıllık kullanım ömrü hedefleniyor.

Modüller sahada bir günde kuruluyor

Modüller sahada bir günde kuruluyor

Wikkelhouse’un en dikkat çeken taraflarından biri modüler yapısı. Ev, Amsterdam’daki atölyede parça parça üretiliyor. Daha sonra bu segmentler kurulacağı alana taşınıyor ve sahada birbirine bağlanıyor.

Her segment yaklaşık 1,2 metre derinliğinde tasarlanıyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ek modüllerle yaşam alanını büyütebiliyor. Yapıya mutfak, banyo, duş, özel pencere açıklıkları ve farklı iç yerleşim seçenekleri eklenebiliyor.

Hafif yapısı sayesinde birçok durumda klasik temel gerektirmeyen Wikkelhouse, tatil evi, ofis, misafir evi ya da kompakt yaşam alanı olarak kullanılabiliyor. Bu yönüyle proje, uzun süren inşaat süreçlerine alternatif olarak daha hızlı, taşınabilir ve sürdürülebilir bir yapı modeli sunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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