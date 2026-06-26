Betonsuz Tuğlasız Ev: 24 Saatte Kurulup 50 Yıl Dayanıyor!
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Karton denildiğinde çoğu kişinin aklına koli, paketleme malzemesi ya da geri dönüşüm kutusu geliyor. Ancak Hollandalı Fiction Factory tarafından geliştirilen Wikkelhouse, kartonu bambaşka bir noktaya taşıyor. Ne betonarme bir yapı ne de klasik bir tuğla ev olan Wikkelhouse, 24 kat yüksek kaliteli kartonun ev şeklindeki özel bir kalıp etrafına sarılmasıyla üretiliyor.
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24 kat kartonla dayanıklı yapı oluşturuluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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