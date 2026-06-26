Betonsuz Tuğlasız Ev: 24 Saatte Kurulup 50 Yıl Dayanıyor!

Wikkelhouse’un temelinde, ev şeklindeki döner bir kalıp etrafına sarılan 24 kat karton bulunuyor. Bu katmanlar çevre dostu yapıştırıcıyla birbirine bağlanıyor ve böylece dayanıklı, yalıtımlı bir sandviç yapı elde ediliyor.

Tek başına bakıldığında karton zayıf bir malzeme gibi görünebilir. Ancak çok katmanlı şekilde birleştirildiğinde, yapı hem hafif hem de kullanılabilir hale geliyor. Üstelik karton yüzeyler doğrudan dış ortamda bırakılmıyor; su geçirmez ama nefes alabilen bir folyo ve dış kaplama ile korunuyor.

Bu sayede Wikkelhouse, kartonun kırılgan olduğu algısını tersine çeviren sıra dışı bir mimari örnek olarak öne çıkıyor. Kaynaklara göre yapı, geçici ya da kalıcı konaklama standartlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanıyor ve en az 50 yıllık kullanım ömrü hedefleniyor.