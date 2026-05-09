Beşiktaş
Beşiktaş Taraftarının Protesto Çağrısı Stadyumda Karşılık Buldu: Stadyumda Büyük Protesto

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 20:50

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde kendi evinde Konyaspor’a mağlup olarak sezonun en önemli hedeflerinden birine veda eden siyah-beyazlı ekipte, taraftarların tepkisi sürüyor.

5 dakikalık sessiz protesto...

Beşiktaş taraftarı, Konyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik tepkisini sürdürdü. Daha önce istifa çağrılarında bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesinde stat hoparlöründen Yalçın’ın ismi anons edildiğinde ıslıklı protestoda bulundu.

Öte yandan taraftar gruplarının sosyal medyada yaptığı çağrının ardından Beşiktaş tribünleri mücadeleye sessiz protestoyla başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sahaya sırtını dönerek tezahürat yapmadı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
