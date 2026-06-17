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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 14:44
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile mücadele edecek.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.

Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen kura hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa  İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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