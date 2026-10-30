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Ben Fero'nun 2019 Klibinde Kullanılan Araç Change Oto Operasyonunda Ele Geçirildi

Ben Fero'nun 2019 Klibinde Kullanılan Araç Change Oto Operasyonunda Ele Geçirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 19:39
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'change oto' operasyonunda ele geçirilen araçlardan birinin rapçi Ben Fero'nun 2019 tarihli klibinde yer aldığı ortaya çıktı. Klip, Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısına ait ve İstanbul Çekmeköy'de çekildi. Operasyonda şüphelilerin yurt dışından getirdikleri klasik ve antika araçların şasi numaralarını değiştirdikleri belirlenmişti.

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Operasyonda 61 araç ele geçirildi.

Operasyonda 61 araç ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek 'change' işlemi yaptıkları belirlenmişti. Ekipler 'change' işlemi yapılan 61 aracı ele geçirdi ve araçlar Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Klipteki araç operasyonda çıktı.

Klipteki araç operasyonda çıktı.

Ele geçirilen araçlardan biri, Ferhat Yılmaz adıyla da bilinen rapçi Ben Fero'nun klibinde kullanılan otomobil çıktı. 2019'da yayınlanan 'Demet Akalın' şarkısının klibi İstanbul Çekmeköy'de çekildi ve klipte Demet Akalın, eski futbolcu Pascal Nouma ve YouTuber Berkcan Güven gibi isimler konuk oldu. Alçaltılmış tavanı, geniş çamurlukları, yuvarlak farları ve özel tasarım ön ızgarasıyla klasik Amerikan otomobil kültürünün izlerini taşıyan araç, ele geçirilenler arasında detayları en çok dikkat çekenlerden biri oldu.

Ben Fero 2018'de Spotify zirvesine çıktı.

Ben Fero 2018'de Spotify zirvesine çıktı.

25 Şubat 1991'de Almanya'nın Bonn şehrinde doğan Ferhat Yılmaz, 1994'te ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. 1999'da 8 yaşındayken Tupac dinleyerek rap müzikle tanışan Yılmaz, Sabancı Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Nisan 2018'de ilk şarkısı 'Mahallemiz Esmer' ile çıkış yapan rapçi, Ağustos 2018'de 'Kimlerdensin' tekli çalışmasının ardından özel bir şirketteki satış sorumlusu işinden ayrılıp müziğe odaklandı. Kasım 2018'de '3 2 1' şarkısını çıkardı ve Aralık 2018'de Spotify'da Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesinde 1. sıraya yükseldi.

Orman Kanunları albümü rekor kırdı.

Orman Kanunları albümü rekor kırdı.

Ben Fero, 20 Şubat 2019'da önceki tekli çalışmalarını da kapsayan 'Orman Kanunları' albümünü yayınladı. Albümün çıktığı gün Spotify Türkiye Top 50'de ilk 12 sırada albümün bütün şarkıları yer aldı ve Ben Fero, Türkiye'de bir albümdeki bütün şarkıları bu listede olan ilk sanatçı oldu. 9 Mayıs 2019'da gerçekleşen 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı' ödülüne layık görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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