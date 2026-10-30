Ben Fero'nun 2019 Klibinde Kullanılan Araç Change Oto Operasyonunda Ele Geçirildi
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'change oto' operasyonunda ele geçirilen araçlardan birinin rapçi Ben Fero'nun 2019 tarihli klibinde yer aldığı ortaya çıktı. Klip, Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısına ait ve İstanbul Çekmeköy'de çekildi. Operasyonda şüphelilerin yurt dışından getirdikleri klasik ve antika araçların şasi numaralarını değiştirdikleri belirlenmişti.
Operasyonda 61 araç ele geçirildi.
Klipteki araç operasyonda çıktı.
Ben Fero 2018'de Spotify zirvesine çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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