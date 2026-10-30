Ben Fero'nun 2019 Klibinde Kullanılan Araç Change Oto Operasyonunda Ele Geçirildi

Ele geçirilen araçlardan biri, Ferhat Yılmaz adıyla da bilinen rapçi Ben Fero'nun klibinde kullanılan otomobil çıktı. 2019'da yayınlanan 'Demet Akalın' şarkısının klibi İstanbul Çekmeköy'de çekildi ve klipte Demet Akalın, eski futbolcu Pascal Nouma ve YouTuber Berkcan Güven gibi isimler konuk oldu. Alçaltılmış tavanı, geniş çamurlukları, yuvarlak farları ve özel tasarım ön ızgarasıyla klasik Amerikan otomobil kültürünün izlerini taşıyan araç, ele geçirilenler arasında detayları en çok dikkat çekenlerden biri oldu.