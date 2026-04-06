BeIN SPORTS’un Trio Programında Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisindeki Penaltı İçin Ne Denildi?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 08:53

Trendyol Süper Lig’de dün akşam Fenerbahçe, derbide ezeli rakibi Beşiktaş’ı uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. 90+5’te Agbadou’nun Nene’ye yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un Trio programında üç hakem de penaltı kararının doğru olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve zirveyle puan farkını maç fazlasıyla 1’e kadar indirdi.

Fenerbahçe’nin son dakikalarda kazandığı penaltı ise futbol kamuoyunu ikiye bölmüştü. Yayıncı kuruluşun ilgiyle takip edilen Trio programında penaltının doğru karar olduğu açıklandı.

Deniz Çoban’ın penaltı yorumu:

Nene'nin bir sonraki hamlesini etkiledi mi Agbadou? Diyelim ki topla oynadı, topu uzaklaştırdı mı, uzaklaştırmadı mı? Kornere gitseydi eleştirirdik penaltı kararını, çok uzağa atsaydı eleştirirdik. Bu oyuncu düşmeseydi topu alır mıydı? Alırdı. Agbadou topa dokunup uzaklaştıramadı. Fenerbahçeli oyuncunun ikinci hamlesini engelledi. Topa ilk vuran Nene ve topu önüne doğru aldı. Agbadou canhıraş gelip ayağını uzattı, topu önüne alma hareketi yaptı ama yapamadı. Nene topu kurtardı. Top Nene'nin topu. Arkadan süpürerek geldi. İlk temas noktası dışarıda. Çizginin üzerinde ve içinde de temas devam ediyor. İhlale “dışarıda” deme şansımız yok bu pozisyonda. Kural kitabında, tutma için dışarıda başlayıp içeride biterse içeride kabul edilir diyor. Agbadou'nun diz darbesi olmasa top Nene'nin önünde, avantajı bozdu. Bence penaltı! Sarı kartta da şüphe yok, bariz gol şansı. Top için mücadele olduğu için sarı.

Bahattin Duran’ın penaltı yorumu:

Agbadou topa vurdu, top oyun alanının dışına gitti. Tehlikeli ayağıyla, riskli bir şekilde kayarak müdahale etti. Önce Nene topa temas etti. Agbadou'nun tabanına da temas etti top. Büktüğü diziyle kaymaya devam etti. Çok net, Nene'nin sonraki hamlesini engelledi. Sonraki hamlesi zaten önündeki top; Nene'nin. Hareket dışarıda başladı, sonrasında kırık dizle geldi, geldi, geldi, ceza sahasının içine girdi. Diziyle süpürdü ve devam etti. Çok net bir şekilde penaltı. Doğru karar. Doğru sarı kart.

Bülent Yıldırım’ın penaltı yorumu:

Nene'yi düşüren etkili temas içeride. Dışarıda başlayıp içeride bitti. Doğrudan sarı kart da tartışmasız. Penaltı kararı doğru. Pozisyon dışarıda başladı ama bileğe temas içeride devam etti. Temas noktası şöyle önemli: Başlayıp biten bir eylemde, birleşik harekette kayarak müdahalede alıp oyuncuyu taşırsınız; son nokta önemli. Dışarıda başladı, içeride bitti. Kayarak müdahale olduğu ve içeride devam ettiği için karar doğru. VAR’ın da onaylaması doğru. Penaltı var, sarı kart yeterli.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
