BeIN SPORTS’un Trio Programında Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisindeki Penaltı İçin Ne Denildi?

Fenerbahçe’nin son dakikalarda kazandığı penaltı ise futbol kamuoyunu ikiye bölmüştü. Yayıncı kuruluşun ilgiyle takip edilen Trio programında penaltının doğru karar olduğu açıklandı.

Deniz Çoban’ın penaltı yorumu:

Nene'nin bir sonraki hamlesini etkiledi mi Agbadou? Diyelim ki topla oynadı, topu uzaklaştırdı mı, uzaklaştırmadı mı? Kornere gitseydi eleştirirdik penaltı kararını, çok uzağa atsaydı eleştirirdik. Bu oyuncu düşmeseydi topu alır mıydı? Alırdı. Agbadou topa dokunup uzaklaştıramadı. Fenerbahçeli oyuncunun ikinci hamlesini engelledi. Topa ilk vuran Nene ve topu önüne doğru aldı. Agbadou canhıraş gelip ayağını uzattı, topu önüne alma hareketi yaptı ama yapamadı. Nene topu kurtardı. Top Nene'nin topu. Arkadan süpürerek geldi. İlk temas noktası dışarıda. Çizginin üzerinde ve içinde de temas devam ediyor. İhlale “dışarıda” deme şansımız yok bu pozisyonda. Kural kitabında, tutma için dışarıda başlayıp içeride biterse içeride kabul edilir diyor. Agbadou'nun diz darbesi olmasa top Nene'nin önünde, avantajı bozdu. Bence penaltı! Sarı kartta da şüphe yok, bariz gol şansı. Top için mücadele olduğu için sarı.