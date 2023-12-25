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Bazı Çocuklar Çok Şanslı: Kızıyla Birlikte Dans Eden Oyuncu Anıl İlter'in Viral Olan Anları

Bazı Çocuklar Çok Şanslı: Kızıyla Birlikte Dans Eden Oyuncu Anıl İlter'in Viral Olan Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 11:09

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Oyuncu Anıl İlter'in kızı Nil İlter birlikte dans ettiği görüntüleri Instagram hesabında paylaştı. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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'Bazı kızlar çok şanslı' dedirten o anlarda, Anıl İlter dans eden kızına eşlik ederken görülüyor.

'Bazı kızlar çok şanslı' dedirten o anlarda, Anıl İlter dans eden kızına eşlik ederken görülüyor.

Babalarıyla TikTok videosu çeken ve 'Babama bildiklerini anlatacakmış... Gel canım babam sana daha net anlatsın' diyerek o anları paylaşan gençlerin akımına katılan Anıl İlter ve kızının paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

Babalarıyla TikTok videosu çeken ve 'Babama bildiklerini anlatacakmış... Gel canım babam sana daha net anlatsın' diyerek o anları paylaşan gençlerin akımına katılan Anıl İlter ve kızının paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler: 👇

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Kaan Bey

Hayvan gibi kıskandım, videodan çıkamadım.. Çok güzeller :))