Bazı Çocuklar Çok Şanslı: Kızıyla Birlikte Dans Eden Oyuncu Anıl İlter'in Viral Olan Anları

Oyuncu Anıl İlter'in kızı Nil İlter birlikte dans ettiği görüntüleri Instagram hesabında paylaştı. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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'Bazı kızlar çok şanslı' dedirten o anlarda, Anıl İlter dans eden kızına eşlik ederken görülüyor.
Babalarıyla TikTok videosu çeken ve 'Babama bildiklerini anlatacakmış... Gel canım babam sana daha net anlatsın' diyerek o anları paylaşan gençlerin akımına katılan Anıl İlter ve kızının paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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Hayvan gibi kıskandım, videodan çıkamadım.. Çok güzeller :))
😂