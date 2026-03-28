article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Barajlardaki Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaşınca Bir Şehrin Yüzü Güldü

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 09:50

Geçtiğimiz yıllarda ülke genelinde yaşanan kuraklık pek çok kentte alarm seviyesini yükseltti. Barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelerin altına inerken 2026 kış mevsimi bol yağışlı geçti. Bir süredir yağışların etkili olduğu Türkiye’de barajlardan sevindirici haberler geldi. Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışlar barajları doldurdu. Kentte bulunan 8 barajdaki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu.  Menzelet, Sır, Kartalkaya ve Kılavuzlu başta olmak üzere birçok barajda su seviyeleri gözle görülür şekilde yükselirken bazı barajlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, barajlardaki su seviyesinin artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanabilecek kuraklık riskinin önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.  Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

'Yağışlarımızın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bizleri sevinirdi. Tarlada ekili olan ürünlerden buğday ve arpa gibi ve ekimi gerçekleşen mısır ve olmazsa olmazımız biber ve şeker pancarının ekimleri yapılmıştı. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yağışlar adeta can suyu oluyor. Barajlarımızın doluluğu yüzde yüzlere ulaştı. Bazı barajlarda ise su tahliyeleri yapıldı. Bugün kentimizde umutluyuz kar ve su bol. Kar yılı 'var' yılıdır. 

Çiftçilerimizin kuraklıkta afetlerle imtihan olmaması, barajların doluluk oranlarının artması vatandaşlarımın da içme suyuna olumlu etki edecektir. Klavuzlu Barajı'ndayız burası stratejik bir baraj. Elektrik enerjisi, içme suyu ve Hatay Amik Ovası'na da su veriyor. Bu güzergahımızda Menzelet, Klavuzlu ve Sır barajlarımız var. Tüm halkımıza bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın