Bahçesine Korkuluk Olarak Gelin ve Damat Yapan Vatandaş Her Görenin Nabzını Yükseltiyor

Söz konusu korkuluk olunca adeta eser niteliğinde çalışmalar görebiliyoruz. Hatta bazen gördüklerimiz korkuluk demeye bin şahit istiyor. Şimdiyse sosyal medyanın gündeminde ev sahibinin yaratıcılığını konuşturduğu bir korkuluk var.
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Görmüş olduğunuz üzere bu korkuluk gelin ve damat şeklinde.
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Ev sahibinin aklından kuşları korkutmak için ne geçiyordu bilmiyoruz ama biz görenler olarak biraz tedirgin olduk.
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Altın fiyatlarından sonra gelin ve damattan korkmak çok mantıklı :-))
ayrıldığı eşine daha korkunç bişey olamazdı diye canlı gönderme yapmış gibi :))))))))
:))) Çok yaratıcı aynı halamla kocasına benziyor