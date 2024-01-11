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Ayşe Ünlüce Kimdir? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin Hayatı ve Kariyeri

Ayşe Ünlüce Kimdir? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin Hayatı ve Kariyeri

Eskişehir CHP yılmaz büyükerşen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.01.2024 - 21:16

Türkiye'nin yakından takip ettiği yerel seçim gündeminde siyasi partilerin belediye başkanı adayları yer alıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yapılan açıklama ile belediye başkanı adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Ayşe Ünlüce oldu. CHP'nin Eskişehir Belediye Başkanı adayı Ayşe Ünlüce'nin kim olduğu ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ayşe Ünlüce kimdir? 

İşte, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayşe Ünlüce'nin biyografisi...

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Ayşe Ünlüce Kimdir?

Ayşe Ünlüce Kimdir?

Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İzmir'de tamamlayan Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ayşe Ünlüce'nin Kariyeri

Ayşe Ünlüce'nin Kariyeri

Ayşe Ünlüce, bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Daha sonra 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine gelen Ayşe Ünlüce, dört yıldır üstlendiği görevinden geçtiğimiz günlerde istifa etti. 

Ünlüce, istifasının ardından CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğunu duyurmuştu. Yapılan son açıklamaya göre Ayşe Ünlüce, 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterilen isim oldu.

Ayşe Ünlüce'nin Özel Hayatı: Ayşe Ünlüce Evli mi?

Ayşe Ünlüce'nin Özel Hayatı: Ayşe Ünlüce Evli mi?

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayşe Ünlüce, 2 çocuk annesidir. Ünlüce, geçtiğimiz yıl yaşamını yitirine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce'nin eşiydi.

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