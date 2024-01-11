Ayşe Ünlüce Kimdir? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin Hayatı ve Kariyeri
Ayşe Ünlüce Kimdir? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin Hayatı ve Kariyeri
Türkiye'nin yakından takip ettiği yerel seçim gündeminde siyasi partilerin belediye başkanı adayları yer alıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yapılan açıklama ile belediye başkanı adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Ayşe Ünlüce oldu. CHP'nin Eskişehir Belediye Başkanı adayı Ayşe Ünlüce'nin kim olduğu ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ayşe Ünlüce kimdir?
İşte, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayşe Ünlüce'nin biyografisi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayşe Ünlüce Kimdir?
Ayşe Ünlüce'nin Kariyeri
Ayşe Ünlüce'nin Özel Hayatı: Ayşe Ünlüce Evli mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda