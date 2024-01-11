Ayşe Ünlüce Kimdir? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin Hayatı ve Kariyeri

Ayşe Ünlüce, bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Daha sonra 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine gelen Ayşe Ünlüce, dört yıldır üstlendiği görevinden geçtiğimiz günlerde istifa etti.

Ünlüce, istifasının ardından CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğunu duyurmuştu. Yapılan son açıklamaya göre Ayşe Ünlüce, 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterilen isim oldu.