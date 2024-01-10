CHP’de Aday Mesaisi: Lütfü Savaş Hatay’da Yeniden Başkanlığa Aday Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. MYK’da belirlenen adaylar, Parti Meclis’inde oylamaya sunuluyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adaylığı, parti meclisinden geçerek kesinleşti. Ayrıca Antalya’da da aday değişmeyecek.