CHP’de Aday Mesaisi: Lütfü Savaş Hatay’da Yeniden Başkanlığa Aday Oldu
CHP’de Aday Mesaisi: Lütfü Savaş Hatay’da Yeniden Başkanlığa Aday Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. MYK’da belirlenen adaylar, Parti Meclis’inde oylamaya sunuluyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın adaylığı, parti meclisinden geçerek kesinleşti. Ayrıca Antalya’da da aday değişmeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul ve Ankara gibi önemli il için adayını günler öncesinden açıklayan CHP, bugün ise diğer adaylar için toplandı.
Öğle saatlerinde başlayan MYK’da, Hatay, Adana, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ gibi kentlerin ve İstanbul’un birçok ilçesinin adaylıkları gündeme geldi.
Hatay’ın mevcut başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığı, MYK sonrasında parti meclisinden geçerek resmileşti. Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday olacak.
CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da mevcut başkan Zeydan Karalar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de MYK’dan geçeri aldı. Böcek için parti meclisinde oylama yapılacak ancak kararın değişmemesi bekleniyor.
CHP’de ise Eskişehir için büyük değişiklik kapıda. Çok uzun yıllardan beri Eskişehir’i yöneten Yılmaz Büyükerşen’in yerine Ayşe Ünlüce meclise önerildi.
Öte yandan Tekirdağ’da Candan Yüceer, Başakşehir’de Mesut Öksüz, Beyoğlu’nda İnan Güney, Silivri’de Bora Balcı, Çatalca’da Erhan Güzel, Eyüpsultan’da Bülent Özmen, Üsküdar’da Sinen Dedaş, Tuzla’da Eren Ali Bingöl’ün parti meclisine önerilmesi kararlaştırıldı.
İzmir’de ise yarış sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi için karar bugün açıklanmayacak ancak mevcut başkan Tunç Soyer’in yeniden aday gösterilmesi zor gözüküyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın