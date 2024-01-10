1 Yıl Bile Sürmedi: Deprem Sonrası Tutuklanan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Tahliye Oldu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 38 kişiye mezar olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi belediye başkanı Ökkeş Kavak, deprem sonrasında tutuklanmıştı. Ökkeş Kavak’ın, bugün görülen dava sonucunda 2 kişi ile birlikte tahliye edildiği ortaya çıktı.