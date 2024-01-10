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1 Yıl Bile Sürmedi: Deprem Sonrası Tutuklanan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Tahliye Oldu

1 Yıl Bile Sürmedi: Deprem Sonrası Tutuklanan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Tahliye Oldu

Gaziantep
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 22:14

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 38 kişiye mezar olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi belediye başkanı Ökkeş Kavak, deprem sonrasında tutuklanmıştı. Ökkeş Kavak’ın, bugün görülen dava sonucunda 2 kişi ile birlikte tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden en fazla etkilenen ilçelerden biri olmuştu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden en fazla etkilenen ilçelerden biri olmuştu.

AK Partili Ökkeş Kavak, depremde yıkılan binaların müteahhidi ile ortak projeler yaptığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

AK Partili Ökkeş Kavak, depremde yıkılan binaların müteahhidi ile ortak projeler yaptığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ökkeş'in çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülmüştü.

Ökkeş'in çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülmüştü.

Tutuklandıktan sonra başkanlığı da düşen Ökkeş’in de aralarında bulunduğu 3 kişi görülen duruşma sonrasında tahliye edildi.

Tutuklandıktan sonra başkanlığı da düşen Ökkeş’in de aralarında bulunduğu 3 kişi görülen duruşma sonrasında tahliye edildi.

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