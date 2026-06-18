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Aykut Kocaman Cephesinde Hayal Kırıklığı: "Antrenman Programını Bile Hazırlamıştık"

Aykut Kocaman Cephesinde Hayal Kırıklığı: "Antrenman Programını Bile Hazırlamıştık"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 17:33
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Fenerbahçe’de sürpriz bir kararla takımın başına İsmail Kartal getirilmişti. Aykut Kocaman’ın takımın başına geçmesi beklenirken, son anda yapılan bu değişiklik herkesi şaşırtmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre, Aykut Kocaman ve ekibi tüm hazırlıklarını yapmış, antrenman programını hazırlamış ve transfer listesi oluşturmuş. Kocaman’ın ekibinden biri, “Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız.” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü bugün açıklanmış ve sarı-lacivertli ekipte 4. İsmail Kartal dönemi resmen başlamıştı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü bugün açıklanmış ve sarı-lacivertli ekipte 4. İsmail Kartal dönemi resmen başlamıştı.

8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına dönen Aziz Yıldırım’ın, Aykut Kocaman ile konuda anlaştığı ve Kocaman’ın yeniden Fenerbahçe’nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Aykut Kocaman ve ekibinin, yeniden görev almak için haftalardır çalıştığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu, Aykut Kocaman’ın ekibinden biriyle yaptığı görüşmeyi şöyle paylaştı:

“Topuk Yaylası’na götürülmek üzere iki gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programını oluşturduk. City Group’tan üç antrenörle anlaştık. Bu antrenörlerin ikisi atletik performans alanında, biri ise FenerLab’da görev yapacaktı.

Fenerbahçe ve yeni sezon için çalışmalar yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik heyete bağlı scout ekibi kurduk. Her mevki için son 6 haftada 100’e yakın oyuncu izledik ve transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak da 22 Haziran’ı belirledik ve raporu sunduk.

Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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