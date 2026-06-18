Aykut Kocaman Cephesinde Hayal Kırıklığı: "Antrenman Programını Bile Hazırlamıştık"

8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına dönen Aziz Yıldırım’ın, Aykut Kocaman ile konuda anlaştığı ve Kocaman’ın yeniden Fenerbahçe’nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Aykut Kocaman ve ekibinin, yeniden görev almak için haftalardır çalıştığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu, Aykut Kocaman’ın ekibinden biriyle yaptığı görüşmeyi şöyle paylaştı:

“Topuk Yaylası’na götürülmek üzere iki gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programını oluşturduk. City Group’tan üç antrenörle anlaştık. Bu antrenörlerin ikisi atletik performans alanında, biri ise FenerLab’da görev yapacaktı.

Fenerbahçe ve yeni sezon için çalışmalar yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik heyete bağlı scout ekibi kurduk. Her mevki için son 6 haftada 100’e yakın oyuncu izledik ve transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak da 22 Haziran’ı belirledik ve raporu sunduk.

Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun.”