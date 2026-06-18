Aykut Kocaman Cephesinde Hayal Kırıklığı: "Antrenman Programını Bile Hazırlamıştık"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe’de sürpriz bir kararla takımın başına İsmail Kartal getirilmişti. Aykut Kocaman’ın takımın başına geçmesi beklenirken, son anda yapılan bu değişiklik herkesi şaşırtmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre, Aykut Kocaman ve ekibi tüm hazırlıklarını yapmış, antrenman programını hazırlamış ve transfer listesi oluşturmuş. Kocaman’ın ekibinden biri, “Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü bugün açıklanmış ve sarı-lacivertli ekipte 4. İsmail Kartal dönemi resmen başlamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın