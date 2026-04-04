Avrupa Ülkelerinin Vize Sistemlerinde "Çete" İddiası: Ücretsiz Randevuları 400 Euro'ya Satıyorlar!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 13:37

Avrupa ülkelerinin vize randevu sistemlerinin bot yazılımlarla manipüle edildiği öne sürüldü. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin tüm detayları paylaştı. Haskoloğlu, ücretsiz randevuların 250–400 Euro arasında satıldığını,  gelen ihbar ve şikayetlerin ardından konuyla ilgili Avrupa Birliği'nden inceleme başlatıldığını açıkladı. 

Ancak Haskoloğlu'nun hesapları, 'vize çetesi' tarafından kapattırıldı.

Kaynak: İbrahim Haskoloğlu

Avrupa ülkelerinin vize randevularında "çete" iddiası!

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İspanya, İtalya ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ait vize randevu sisteminde ciddi usulsüzlükler yaşandığını iddia etti. 'Sözde vize şirketleri' diyen Haskoloğlu, bu şirketlerin ücretsiz vize randevu hakkını 250 Euro'dan 400 Euro’ya kadar sattığını, vatandaşlar aylarca bekleyip sıra alamazken bu şirketlerin randevuları sattığını iddia etti.

'Kısaca bir karaborsa sistemi kurmuşlar' diyen Haskoloğlu, randevu bulmanın imkansız olduğunu, randevuların saniyeler içinde tükendiğini belirtti. Bu sistemle, vize çetesinin de yılda milyonlarca dolar kazandığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği yetkililerince inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, vize randevuları sistem açılır açılmaz saniyeler içinde doluyor. Bu durumun arkasında otomatik çalışan bot yazılımların olduğu öne sürülürken, bireysel başvuru sahiplerinin sisteme erişimde ciddi zorluk yaşadığı ifade ediliyor. Haskoloğlu, “Bu şirketlerden hizmet almadan randevu bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi.

Haskaloğlu, elde ettiği delilleri Avrupa Birliği yetkililerine ilettiğini ve konu hakkında inceleme başlatıldığının kendisine bildirildiğini açıkladı.

Ancak, Haskaloğlu'nun sosyal medya hesaplarından bazıları bu çeteler tarafından kapatıldı. Ayrıca Haskaloğlu, söz konusu haberle ilgili çektiği videosunun 'sahte teliflerle' Instagram'dan kaldırıldığını iddia etti: 'Benim ve bana ihbar edenlerin Whatsapp hattını bu randevu çetesi kapattırdı. İstediğiniz kadar kaldırtın zaten tüm delilleri aldım. Instagram'daki sorunu da çözdüm. Whatsapp'ı da çözeceğim ancak bunu yapanların da kim olduğunu bulacağım...Bakın bu çetelerin her alanda birbirleriyle bağlantıları var ve ifşa etmeye çalışanları susturuyorlar. Ben bu işin sonunda META'dan da bazı şahısların çıkabileceğini düşünüyorum.'

Haskaloğlu'nun paylaşımı;

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
