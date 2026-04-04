Avrupa Ülkelerinin Vize Sistemlerinde "Çete" İddiası: Ücretsiz Randevuları 400 Euro'ya Satıyorlar!

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İspanya, İtalya ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ait vize randevu sisteminde ciddi usulsüzlükler yaşandığını iddia etti. 'Sözde vize şirketleri' diyen Haskoloğlu, bu şirketlerin ücretsiz vize randevu hakkını 250 Euro'dan 400 Euro’ya kadar sattığını, vatandaşlar aylarca bekleyip sıra alamazken bu şirketlerin randevuları sattığını iddia etti.

'Kısaca bir karaborsa sistemi kurmuşlar' diyen Haskoloğlu, randevu bulmanın imkansız olduğunu, randevuların saniyeler içinde tükendiğini belirtti. Bu sistemle, vize çetesinin de yılda milyonlarca dolar kazandığı belirtiliyor.