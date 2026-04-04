Sosyal Medyada 15 Yaş Altına Getirilen Yasağın Nasıl Uygulanacağı Belli Oldu

Meclise sunulan 'çocukların sosyal medya ve dijital oyun platformlarına girişini sınırlayan' ve 'kadınların doğum izni süresini uzatan' torba yasa teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya sınırlaması da getirilecek. Sosyal ağ saylayıcılarına 15 yaş altındaki çocukların bu platformlara kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, yeni kanun teklifi kapsamında getirilmesi öngörülen yaş doğruluma sistemi ile ilgili e-Devlet üzerinden bir sistem oluşturulması planlanıyor.