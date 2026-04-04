Sosyal Medyada 15 Yaş Altına Getirilen Yasağın Nasıl Uygulanacağı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 12:50

Ülkemizde 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriliyor. Meclise sunulan 'çocukların sosyal medya ve dijital oyun platformlarına girişini sınırlayan' ve 'kadınların doğum izni süresini uzatan' torba yasa teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. 

Sosyal medya kısıtlamasının nasıl uygulanacağını ise Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın yazdı.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması getiriliyor.

Meclise sunulan 'çocukların sosyal medya ve dijital oyun platformlarına girişini sınırlayan' ve 'kadınların doğum izni süresini uzatan' torba yasa teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya sınırlaması da getirilecek. Sosyal ağ saylayıcılarına 15 yaş altındaki çocukların bu platformlara kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, yeni kanun teklifi kapsamında getirilmesi öngörülen yaş doğruluma sistemi ile ilgili e-Devlet üzerinden bir sistem oluşturulması planlanıyor.

Peki sosyal medya kısıtlaması nasıl uygulanacak?

Meclis’te açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdür Vekili Furkan Civelek, e-Devlet Kapısı üzerinden üretilecek “token” ile kullanıcıların yaş bilgisinin doğrulanacağını söyledi.

Civelek, “‘Token’ dediğimiz şey aslında küçük bir dijital dosyadır, elektronik imzalı bir belge gibi düşünebiliriz. Bu token, yalnızca kişinin ‘15 veya 16 yaşın üzerinde olup olmadığı’ bilgisini içerecek” dedi. 

Buna göre;

  • Yeni sistemde kullanıcıya elektronik imzalı bir doğrulama belgesi verilecek. 

  • Bu belge, kişinin yalnızca yaş kriterini sağladığını gösterecek ve üçüncü taraflarca doğrulanabilecek. 

  • Sosyal medya platformlarına isim, kimlik gibi bilgiler yerine sadece “yaş uygundur / değildir” bilgisi aktarılacak. 

  • Sistem sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecek. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmayacak.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
