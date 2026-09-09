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AVM'deki Videosu Gündem Olmuştu: Ali Haydar Kurum Gözaltına Alındı, 11 Suç Kaydı Çıktı

AVM'deki Videosu Gündem Olmuştu: Ali Haydar Kurum Gözaltına Alındı, 11 Suç Kaydı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 11:53
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İstanbul Pendik'te bir alışveriş merkezinde yürürken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olarak 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' olarak tanıtılan Kurum'un 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

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Gözaltı işlemiyle eş zamanlı olarak Kurum'un adresinde de arama yapıldı, şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltı işlemiyle eş zamanlı olarak Kurum'un adresinde de arama yapıldı, şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ali Haydar Kurum, Pendik'teki AVM'de yürüdüğü sırada kayda alınmış, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Paylaşımların büyümesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ekipler, gözaltı işlemiyle eş zamanlı olarak şüphelinin adresinde arama yaptı. Kurum'a yöneltilen suçlama, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' oldu. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' olarak tanıtılan Kurum'un geçmişi de dosyaya girdi. Edinilen bilgiye göre şüphelinin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret başta olmak üzere 11 suç kaydı bulunuyor.

Öte yandan bu soruşturmanın bir benzeri bir gün önce Van'da başlatılmış, Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.

Öte yandan bu soruşturmanın bir benzeri bir gün önce Van'da başlatılmış, Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.

Kurum hakkındaki soruşturmanın bir benzeri, bir gün önce Van'da açılmıştı. Bir fenomenle yaptığı ve sosyal medyada gündem olan düğünüyle tanınan Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın da benzer bir videosu paylaşılmış, Van Cumhuriyet Başsavcılığı aynı suçlamayla harekete geçmişti.

Ancak Tançalan'ın tutuklanma gerekçesi başka çıktı. Gözaltına alınan Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Düğününde eşine kilolarca altın takılan iş insanının servetinin kaynağı, böylece ayrı bir dosyanın konusu oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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