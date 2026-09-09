AVM'deki Videosu Gündem Olmuştu: Ali Haydar Kurum Gözaltına Alındı, 11 Suç Kaydı Çıktı

Kurum hakkındaki soruşturmanın bir benzeri, bir gün önce Van'da açılmıştı. Bir fenomenle yaptığı ve sosyal medyada gündem olan düğünüyle tanınan Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın da benzer bir videosu paylaşılmış, Van Cumhuriyet Başsavcılığı aynı suçlamayla harekete geçmişti.

Ancak Tançalan'ın tutuklanma gerekçesi başka çıktı. Gözaltına alınan Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Düğününde eşine kilolarca altın takılan iş insanının servetinin kaynağı, böylece ayrı bir dosyanın konusu oldu.