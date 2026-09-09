AVM'deki Videosu Gündem Olmuştu: Ali Haydar Kurum Gözaltına Alındı, 11 Suç Kaydı Çıktı
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İstanbul Pendik'te bir alışveriş merkezinde yürürken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olarak 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' olarak tanıtılan Kurum'un 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.
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Gözaltı işlemiyle eş zamanlı olarak Kurum'un adresinde de arama yapıldı, şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Öte yandan bu soruşturmanın bir benzeri bir gün önce Van'da başlatılmış, Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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