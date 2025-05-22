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ATV'nin Final Yapan Sürpriz Dizisinden Sahipsizler'deki Tecavüz Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV'nin Final Yapan Sürpriz Dizisinden Sahipsizler'deki Tecavüz Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.05.2025 - 01:56

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

22 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. NOW ekranlarının yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

1. NOW ekranlarının yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) ikilisinin başrollerinde yer aldığı dizi bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim tarafından topa tutuldu.

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2. Show TV'nin sevilen dizisi buruk bir şekilde final yaptı.

2. Show TV'nin sevilen dizisi buruk bir şekilde final yaptı.

Dizinin en ikonik isimlerinden biri olan 'İmre'ye hayat veren Melis Sezen ise güçlü bir mesajla karakterlerine veda etti.

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3. Medcezir ekranlara damgasını vurup unutulmaz olan diziler arasına girdi.

3. Medcezir ekranlara damgasını vurup unutulmaz olan diziler arasına girdi.

Konusu ve karakterleriyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran dizideki unutulmaz havuzlu villanın satış fiyatı görenlerin küçük dilini yutturdu.

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4. Attığı her adımla ayrı bir olay olan Şevval Şahin'den beklenmedik bir hamle geldi.

4. Attığı her adımla ayrı bir olay olan Şevval Şahin'den beklenmedik bir hamle geldi.

Ünlü manken şimdilerde ekranların en popüler yarışma programlarının birinin jüri koltuğundan paylaşım yaparak herkesi epey şaşırttı.

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5. ATV'nin en iddialı yapımlarından bir tanesi için final kararı verildi.

5. ATV'nin en iddialı yapımlarından bir tanesi için final kararı verildi.

Uzun süredir akıbeti belirsiz olan dizinin sezon finali yapması beklenirken final yapacağı açıklandı. Popüler dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği de belli oldu.

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6. Canlandırdığı her karakterle hafızalara kazınan Çağatay Ulusoy bundan yıllar önce Beyaz Show'a katılmıştı.

6. Canlandırdığı her karakterle hafızalara kazınan Çağatay Ulusoy bundan yıllar önce Beyaz Show'a katılmıştı.

Kanal D'nin resmi Instagram hesabından paylaşılan bir editle yeniden gündem olan sahnede, Ulusoy'un şimdiki karakteri 'Eşref'e adete göz kırptığı fark edildi.

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7. Uzak Şehir'de 'Mine'ye hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk olmuş ve Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşmuştu.

7. Uzak Şehir'de 'Mine'ye hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk olmuş ve Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşmuştu.

Sözleriyle tepki çeken Kılıç'ın ardından Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki partneri Sevcan Yaşar'ın Ozan Akbaba hakkındaki yorumları dikkatlerden kaçmadı.

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8. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'si Çğdem Batur'un Necati Şaşmaz'la olan bir anısı izleyenleri güldürdü.

8. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'si Çğdem Batur'un Necati Şaşmaz'la olan bir anısı izleyenleri güldürdü.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk olan Batur o sahneye dair ilk kez konuştu.

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9. Survivor 2025'in gündemdeki isimlerinden biri Almeda Baylan'ın verdiği kilo şoke etti.

9. Survivor 2025'in gündemdeki isimlerinden biri Almeda Baylan'ın verdiği kilo şoke etti.

Yarışma süresince verdiği kilolarla gündem olan fenomen yarışmacı, Survivor'da kaç kilo verdiğini Çiğdem Akman ile Enler programında açıkladı.

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10. Uzak Şehir'in sezon finali senaryosunun bir kırtasiyede alındığı iddiası gündem yarattı.

10. Uzak Şehir'in sezon finali senaryosunun bir kırtasiyede alındığı iddiası gündem yarattı.

Midyat'ta bulunan bir kırtasiyeci, fenomen dizinin sezon finali senaryosunun çıktılarının kendi dükkanında alındığını öne sürünce olanlar oldu.

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11. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar geldi.

11. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar geldi.

Rol arkadaşı olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan ünlü oyuncu nasıl keşfedildiğini anlattı.

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12. NOW ekranlarının popüler dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet kadrosuna yeni bir oyuncu geldi.

12. NOW ekranlarının popüler dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet kadrosuna yeni bir oyuncu geldi.

Final yapacağı belirtilen, ancak reytingleri düzelmesi durumunda sezon finaliyle yoluna devam edeceği açıklanan dizinin kadrosuna usta bir isim katıldı.

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13. Acun Ilıcalı takipçilerine şampiyonluk anketi yaptı!

13. Acun Ilıcalı takipçilerine şampiyonluk anketi yaptı!

Kalan 10 yarışmacıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Survivor'da heyecan artarken, Acun Ilıcalısosyal medya hesabından her bir yarışmacı için anket açıp seyirciden şampiyonluk tahminleri istedi.

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14. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, son bölümüyle eleştirilerin odağı oldu.

14. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, son bölümüyle eleştirilerin odağı oldu.

Devran'ın Azize'ye tecavüz etmeye kalkışması herkesi şoke etti.

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15. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinin kadrosundan neden ayrıldığını açıkladı.

15. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinin kadrosundan neden ayrıldığını açıkladı.

Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olan Çağlar Ertuğrul TRT 1 dizisinden ayrılış nedenini tek tek anlattı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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