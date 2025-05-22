ATV'nin Final Yapan Sürpriz Dizisinden Sahipsizler'deki Tecavüz Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. NOW ekranlarının yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Show TV'nin sevilen dizisi buruk bir şekilde final yaptı.
3. Medcezir ekranlara damgasını vurup unutulmaz olan diziler arasına girdi.
4. Attığı her adımla ayrı bir olay olan Şevval Şahin'den beklenmedik bir hamle geldi.
5. ATV'nin en iddialı yapımlarından bir tanesi için final kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Canlandırdığı her karakterle hafızalara kazınan Çağatay Ulusoy bundan yıllar önce Beyaz Show'a katılmıştı.
7. Uzak Şehir'de 'Mine'ye hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk olmuş ve Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşmuştu.
8. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'si Çğdem Batur'un Necati Şaşmaz'la olan bir anısı izleyenleri güldürdü.
9. Survivor 2025'in gündemdeki isimlerinden biri Almeda Baylan'ın verdiği kilo şoke etti.
10. Uzak Şehir'in sezon finali senaryosunun bir kırtasiyede alındığı iddiası gündem yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar geldi.
12. NOW ekranlarının popüler dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet kadrosuna yeni bir oyuncu geldi.
13. Acun Ilıcalı takipçilerine şampiyonluk anketi yaptı!
14. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, son bölümüyle eleştirilerin odağı oldu.
15. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinin kadrosundan neden ayrıldığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın