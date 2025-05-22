Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Oyunculuğa Nasıl Keşfedildiğini Açıkladı!

Son 3 yılın en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezon onayını da havada kaptı. Dizide rol alan isimler de ya şöhret basamaklarını çifter çifter çıktı ya da zaten var olan şöhretlerini daha da güçlendirdi. Diziyle canlandırdığı Doğa karakteriyle adını duyurup en popüler ünlülerden biri olan ve son iki senedir Cannes'da boy gösteren Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Ünlü oyuncu nasıl keşfedildiğini açıkladı.