Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Oyunculuğa Nasıl Keşfedildiğini Açıkladı!
Son 3 yılın en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezon onayını da havada kaptı. Dizide rol alan isimler de ya şöhret basamaklarını çifter çifter çıktı ya da zaten var olan şöhretlerini daha da güçlendirdi. Diziyle canlandırdığı Doğa karakteriyle adını duyurup en popüler ünlülerden biri olan ve son iki senedir Cannes'da boy gösteren Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Ünlü oyuncu nasıl keşfedildiğini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'e aşık olarak tüm kötülüklerin birer birer gelişmesine neden olan Doğa, izleyicinin hem en sevdiği hem en çok öfkelendiği isimlerden biri.
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Kızılcık Şerbeti'yle birlikte şöhret basamaklarını koşarak çıkan Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katıldı.
O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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