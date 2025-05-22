onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Sezon Finali Senaryosuna Ait Çıktıların Sıradan Bir Kırtasiyede Alındığı İddia Edildi

Uzak Şehir'in Sezon Finali Senaryosuna Ait Çıktıların Sıradan Bir Kırtasiyede Alındığı İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2025 - 12:26

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyu rekor üstüne rekor kırdı. Dizinin çekimleri sık sık izleyiciler tarafından sızdırılırken bu sebeple pek çok kez senaryoda revize yapıldığı iddia edilmişti. Ancak bu kez iddiaların boyutu daha çok arttı. Midyat'ta bir kırtasiyeci, Uzak Şehir'in sezon finali senaryosunun çıktılarının kendi dükkanında alındığını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir iki hafta sonra sezon finali yapıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir iki hafta sonra sezon finali yapıyor.

Alya ve Cihan aşkının beklendiği dizide ortalık gittikçe daha çok karışıyor. Neler yaşanacağına dair bilinmezlik sürerken izleyiciyi öfkelendiren pek çok an yaşanıyor. Alya ve Cihan kavuşmasını beklerken Mine'den gelen bebek sürprizi de bunlardan biri...

Uzak Şehir'in senaryosunda çekimlerin sızdırılması sebebiyle revizeye gidildiği iddia edilmişti.

Uzak Şehir'in senaryosunda çekimlerin sızdırılması sebebiyle revizeye gidildiği iddia edilmişti.

Çekimlerden izleyicilerin yayınladığı görüntülere Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba da tepki göstermişti. Ancak bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Uzak Şehir'in sezon finali senaryosu bir kırtasiyede çoğalttırılmış!

O iddiaya dair görüntüleri burada görebilirsiniz. Bakalım bu durum yeni bir revizeye neden olacak mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın