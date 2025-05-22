Uzak Şehir'in Sezon Finali Senaryosuna Ait Çıktıların Sıradan Bir Kırtasiyede Alındığı İddia Edildi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyu rekor üstüne rekor kırdı. Dizinin çekimleri sık sık izleyiciler tarafından sızdırılırken bu sebeple pek çok kez senaryoda revize yapıldığı iddia edilmişti. Ancak bu kez iddiaların boyutu daha çok arttı. Midyat'ta bir kırtasiyeci, Uzak Şehir'in sezon finali senaryosunun çıktılarının kendi dükkanında alındığını iddia etti.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir iki hafta sonra sezon finali yapıyor.
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Uzak Şehir'in senaryosunda çekimlerin sızdırılması sebebiyle revizeye gidildiği iddia edilmişti.
O iddiaya dair görüntüleri burada görebilirsiniz. Bakalım bu durum yeni bir revizeye neden olacak mı?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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