Uzak Şehir'in Sezon Finali Senaryosuna Ait Çıktıların Sıradan Bir Kırtasiyede Alındığı İddia Edildi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyu rekor üstüne rekor kırdı. Dizinin çekimleri sık sık izleyiciler tarafından sızdırılırken bu sebeple pek çok kez senaryoda revize yapıldığı iddia edilmişti. Ancak bu kez iddiaların boyutu daha çok arttı. Midyat'ta bir kırtasiyeci, Uzak Şehir'in sezon finali senaryosunun çıktılarının kendi dükkanında alındığını iddia etti.