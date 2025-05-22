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Sonuçlar Nasıl? Acun Ilıcalı, Instagram'ında "Survivor'da Kim Şampiyon Olur?" Anketi Açtı

Sonuçlar Nasıl? Acun Ilıcalı, Instagram'ında "Survivor'da Kim Şampiyon Olur?" Anketi Açtı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 11:03

Survivor 2025, kalan 10 yarışmacıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük İstanbul finaline az bir zaman kalırken rekabet de giderek artıyor. Acun Ilıcalı, dün akşam Instagram hesabı üzerinden her bir yarışmacı için anket açıp seyirciden şampiyonluk tahminleri istedi. Peki, Acun Ilıcalı'nın Survivor anketini hangi yarışmacı kazandı?

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Gelmiş geçmiş en kaoslu sezonlardan biri olan Survivor 2025'in bitmesine az bir zaman kaldı.

Gelmiş geçmiş en kaoslu sezonlardan biri olan Survivor 2025'in bitmesine az bir zaman kaldı.

Fiziksel şiddetten tutun da adadaki yaşam alanından kaçıp hırsızlık yapmaya kadar Survivor'da yarışmacılar ipin ucunu epey kaçırmış durumda. Kazananın fiziksel güçle belli olacağı yarışmada diskalifiyeler ve kandırmacalarla ayrılanları sayısı epey fazla durumda. SMS oylaması değil, oyunlarla şampiyonluğa gidilen Survivor'da yarışmacılar birbirlerini kışkırtmaktan geri durmazken Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bir anket düzenledi.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından her bir yarışmacı için "Şampiyon olur mu?" sorusu sordu ve yanıtı seyirciye bıraktı.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından her bir yarışmacı için "Şampiyon olur mu?" sorusu sordu ve yanıtı seyirciye bıraktı.

Anket sonucunda Adem ve Batuhan arasında ciddi bir rekabet göze çarparken seyirci, Adem için %66, Batuhan için %53 şampiyon olur dedi.

Anket sonucunu buraya bırakıyoruz:

  • Adem %66

  • Batuhan %53

  • Dilşah %31

  • Hikmet %30

  • Sema ve Ayşe %21

  • Meryem %17

  • Volkan %14

  • Aycan %13

  • Sevgi %10

Peki, siz bu anket sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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