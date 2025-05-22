Sonuçlar Nasıl? Acun Ilıcalı, Instagram'ında "Survivor'da Kim Şampiyon Olur?" Anketi Açtı
Survivor 2025, kalan 10 yarışmacıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük İstanbul finaline az bir zaman kalırken rekabet de giderek artıyor. Acun Ilıcalı, dün akşam Instagram hesabı üzerinden her bir yarışmacı için anket açıp seyirciden şampiyonluk tahminleri istedi. Peki, Acun Ilıcalı'nın Survivor anketini hangi yarışmacı kazandı?
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Gelmiş geçmiş en kaoslu sezonlardan biri olan Survivor 2025'in bitmesine az bir zaman kaldı.
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Acun Ilıcalı, Instagram hesabından her bir yarışmacı için "Şampiyon olur mu?" sorusu sordu ve yanıtı seyirciye bıraktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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