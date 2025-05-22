Değişimi Gündem Olmuştu: Survivor'dan Diskalifiye Edilen Almeda Baylan Yarışmada Kaç Kilo Verdiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=n9g2Y...
Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan, sezon boyu süren tartışmalarının ardından dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Yaşananların perde arkasını anlatan Almeda, Survivor'daki değişimiyle de çok konuşulmuştu. Yarışma süresince verdiği kilolarla gündem olan fenomen yarışmacı, Survivor'da kaç kilo verdiğini Çiğdem Akman ile Enler programında açıkladı.
Kaynak: Çiğdem Akman ile Enler
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Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.
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Survivor'daki en büyük değişimi geçiren Almeda, yaşanılanların dışında bir de değişimiyle gündem olmuştu.
Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda Baylan, Survivor'da kaç kilo verdiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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heh kadrolu bir survivor mesleği icra eden biri daha çıktı , her survivorda yarışır artık :) sörviyar acur abi öder cash canlıyı