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Değişimi Gündem Olmuştu: Survivor'dan Diskalifiye Edilen Almeda Baylan Yarışmada Kaç Kilo Verdiğini Açıkladı

Değişimi Gündem Olmuştu: Survivor'dan Diskalifiye Edilen Almeda Baylan Yarışmada Kaç Kilo Verdiğini Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2025 - 15:21

Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan, sezon boyu süren tartışmalarının ardından dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Yaşananların perde arkasını anlatan Almeda, Survivor'daki değişimiyle de çok konuşulmuştu. Yarışma süresince verdiği kilolarla gündem olan fenomen yarışmacı, Survivor'da kaç kilo verdiğini Çiğdem Akman ile Enler programında açıkladı.

Kaynak: Çiğdem Akman ile Enler

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=n9g2Y...
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Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.

Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.

Yarışma boyunca sık sık tartışmaya giren Almeda, dört çalışanı darp etmesi sonrası yarışmadan diskalifiye edilmişti. Survivor'dan elenmesinin ardından pek çok açıklama yapan Almeda, olayın perde arkasına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Detaylar:

Survivor'daki en büyük değişimi geçiren Almeda, yaşanılanların dışında bir de değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor'daki en büyük değişimi geçiren Almeda, yaşanılanların dışında bir de değişimiyle gündem olmuştu.

Verdiği kilolarla izleyicinin dikkatinden kaçmayan Almeda, program sonrasında soluğu burun estetiği yaptırmak üzere bir uzmanda aldı. Ardından da kendisinin yeni görüntüsüne dair fotoğraf geldi.

Verdiği kiloların ardından görüntüsündeki değişikliğe buradan bakabilirsiniz:

Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda Baylan, Survivor'da kaç kilo verdiğini açıkladı.

Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda Baylan, Survivor'da kaç kilo verdiğini açıkladı.

Kilosuna rağmen ilk başvurusunda yarışmaya alındığını söyleyen Almeda, programa başladığında 94 kiloymuş. Survivor'da 65 kiloya inen Almeda, Çiğdem Akman ile En'ler programında yaptığı açıklamaya göre 4,5 ayda toplam 29 kilo vermiş!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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hepdobra

heh kadrolu bir survivor mesleği icra eden biri daha çıktı , her survivorda yarışır artık :) sörviyar acur abi öder cash canlıyı