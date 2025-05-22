Uzak Şehir'in Mine'sinin Ardından Ozan Akbaba'nın Eski Partnerinin 'Zorbalayıcı' Tavrı da Gündem Oldu
Kanal D'nin fenomen ve reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon boyu kırdığı reyting rekorlarıyla gelecek sezona da yön verdi. Sezon finaline yalnızca iki hafta kala dizide Mine'nin hamilelik krizleri yaşanmaya devam ediyor. Dizide Mine'ya hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk olmuş ve Ozan Akbaba'nın boyuna bir miktar laf etmişti. Mine Kılıç'ın boy sorusuna verdiği cevapla tepki çekmesinin ardından, Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki partneri Sevcan Yaşar'ın Ozan Akbaba hakkındaki yorumları da gündem oldu.
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Sezon başından bu yana ekrandan gözümüzü alamadığımız Uzak Şehir'in sezon finaline son iki bölüm kaldı.
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Sibel Arna'nın boy sorusuna Mine Kılıç'ın verdiği cevap tepki çekti.
Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Sevcan Yaşar'ın yorumları da bu olaydan sonra yeniden gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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