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Uzak Şehir'in Mine'sinin Ardından Ozan Akbaba'nın Eski Partnerinin 'Zorbalayıcı' Tavrı da Gündem Oldu

Uzak Şehir'in Mine'sinin Ardından Ozan Akbaba'nın Eski Partnerinin 'Zorbalayıcı' Tavrı da Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2025 - 17:12

Kanal D'nin fenomen ve reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon boyu kırdığı reyting rekorlarıyla gelecek sezona da yön verdi. Sezon finaline yalnızca iki hafta kala dizide Mine'nin hamilelik krizleri yaşanmaya devam ediyor. Dizide Mine'ya hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk olmuş ve Ozan Akbaba'nın boyuna bir miktar laf etmişti. Mine Kılıç'ın boy sorusuna verdiği cevapla tepki çekmesinin ardından, Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki partneri Sevcan Yaşar'ın Ozan Akbaba hakkındaki yorumları da gündem oldu.

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Sezon başından bu yana ekrandan gözümüzü alamadığımız Uzak Şehir'in sezon finaline son iki bölüm kaldı.

Sezon başından bu yana ekrandan gözümüzü alamadığımız Uzak Şehir'in sezon finaline son iki bölüm kaldı.

Alya ve Cihan aşkını beklerken Mine'nin hamilelik haberiyle gerim gerim gerildiğimiz Uzak Şehir'de neler yaşanacağı büyük merak konusu. Biz Mine'yi konuşurken karaktere hayat veren Mine Kılıç, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.

Sibel Arna'nın boy sorusuna Mine Kılıç'ın verdiği cevap tepki çekti.

Sibel Arna'nın boy sorusuna Mine Kılıç'ın verdiği cevap tepki çekti.

Uzun boylu bir oyuncu olan Mine Kılıç, Ozan Akbaba'nın boyuna gönderme yaparak kendisine babet verildiğini söyledi. Hatta yetinmedi bir de yerin dibine sokulduğundan söz etti.

Detaylar:

Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Sevcan Yaşar'ın yorumları da bu olaydan sonra yeniden gündem oldu.

Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Sevcan Yaşar'ın yorumları da bu olaydan sonra yeniden gündem oldu.

Ozan Akbaba'nın Anka adlı projesiyle ilgili Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere yorum yapan Sevcan Yaşar, zorbalayıcı tavırlarıyla dikkat çekti. Yaşar'ın Ozan Akbaba'yla dalga geçmesi gözden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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