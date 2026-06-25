article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Atatürk ve İstiklal Marşı, Yarın Dağıtılacak Gelişim Raporlarına Geri Döndü

Atatürk ve İstiklal Marşı, Yarın Dağıtılacak Gelişim Raporlarına Geri Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 17:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerine uyguladığı “öğrenci gelişim raporu”nda geçen yıl Atatürk görseli ve İstiklal Marşı’na yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Eğitimciler ve velilerden gelen tepkilerin ardından bu yıl hazırlanan raporlarda Atatürk’e yeniden yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski tasarıma geri dönüldü.

Eski tasarıma geri dönüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokul öğrencilerine yönelik değerlendirme sisteminde dikkat çeken bir güncelleme yapıldı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında 1. ve 2. sınıflarda geleneksel karne uygulamasını kaldırarak “Öğrenci Gelişim Raporu” sistemine geçen MEB, yeni düzenlemeyle birlikte rapor formatında değişikliğe gitti.

Geçen yıl dağıtılan raporlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait görsellere, İstiklal Marşı’na ve bazı resmi sembollere yer verilmemesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu yıl hazırlanan raporlarda ise Atatürk görselinin yeniden eklenmesi dikkat çekti.

Yarın dağıtılacak yeni gelişim raporunda Atatürk ve İstiklal Marşı olacak.

Yarın dağıtılacak yeni gelişim raporunda Atatürk ve İstiklal Marşı olacak.

Bu yıl öğrencilere dağıtılan gelişim raporlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün görseline yeniden yer verildiği görüldü. 

Mustafa Kemal Atatürk görselinin raporlara tekrar eklenmesi, öğretmenler ve veliler tarafından genel olarak olumlu karşılandı. Eğitim belgelerinde ortak milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilirken, yapılan değişikliğin bu çerçevede değerlendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sistemdeki bu güncelleme, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda kullanılan “öğrenci gelişim raporu” formatına da yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın