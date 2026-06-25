Atatürk ve İstiklal Marşı, Yarın Dağıtılacak Gelişim Raporlarına Geri Döndü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerine uyguladığı “öğrenci gelişim raporu”nda geçen yıl Atatürk görseli ve İstiklal Marşı’na yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Eğitimciler ve velilerden gelen tepkilerin ardından bu yıl hazırlanan raporlarda Atatürk’e yeniden yer verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski tasarıma geri dönüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın dağıtılacak yeni gelişim raporunda Atatürk ve İstiklal Marşı olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın