Atatürk ve İstiklal Marşı, Yarın Dağıtılacak Gelişim Raporlarına Geri Döndü

Bu yıl öğrencilere dağıtılan gelişim raporlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün görseline yeniden yer verildiği görüldü.

Mustafa Kemal Atatürk görselinin raporlara tekrar eklenmesi, öğretmenler ve veliler tarafından genel olarak olumlu karşılandı. Eğitim belgelerinde ortak milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilirken, yapılan değişikliğin bu çerçevede değerlendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sistemdeki bu güncelleme, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda kullanılan “öğrenci gelişim raporu” formatına da yansıdı.