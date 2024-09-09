Aşiret Düğününde Takılanlar Dudak Uçuklattı: Geline 5 Kilo Altın, Damada 5 Milyon TL!

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Gelin Dilan Çiftçi’ye 5 kilo altın takılırken damat Serdar Adıyaman’a ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı.
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Takılan paraları ise 15 kişi bir araya gelerek sayabildi.
İşte o anlar 👇
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Kurbanlık koyunlar gibi satış yapılıyor sanki, aşirette bile kara para aklanması var diye düşünmeden yapamıyorum..
Böyle ahmakliklar yasalara aykırı olmalı.
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