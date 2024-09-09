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Aşiret Düğününde Takılanlar Dudak Uçuklattı: Geline 5 Kilo Altın, Damada 5 Milyon TL!

Aşiret Düğününde Takılanlar Dudak Uçuklattı: Geline 5 Kilo Altın, Damada 5 Milyon TL!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 15:02

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Hakkari’de Jirki aşiretinden Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi’nin 2 gün 2 gece süren düğünü gerçekleşti. Altınların ve paraların havada uçuştuğu düğün sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA

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Gelin Dilan Çiftçi’ye 5 kilo altın takılırken damat Serdar Adıyaman’a ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı.

Gelin Dilan Çiftçi’ye 5 kilo altın takılırken damat Serdar Adıyaman’a ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı.

Takılan paraları ise 15 kişi bir araya gelerek sayabildi.

Takılan paraları ise 15 kişi bir araya gelerek sayabildi.

İşte o anlar 👇

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shizuka_

Kurbanlık koyunlar gibi satış yapılıyor sanki, aşirette bile kara para aklanması var diye düşünmeden yapamıyorum..

Naci Kir

Böyle ahmakliklar yasalara aykırı olmalı.

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