Arsene Wenger, Dünya Kupası Öncesi Milli Takımımızı Yorumladı

Arsène Wenger, A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılımını değerlendirirken, 2002’de Türkiye Millî Futbol Takımı’nın Brezilya Millî Futbol Takımı ile oynadığı maçı izlediğini ve o dönemde güçlü bir kadroya sahip olduklarını ancak karşılaşmayı şanssız şekilde kaybettiklerini ifade etti.

Güncel performansa da değinen Wenger, Türkiye’yi Romanya karşısında izlediğini, takımın potansiyelini tam yansıtamasa da bunun yoğun baskıdan kaynaklandığını belirtti. Eleme maçlarının doğası gereği sonuca odaklanmanın önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, play-off sürecinde gol yenmemesinin ise savunma açısından önemli bir özgüven sağladığını dile getirdi.