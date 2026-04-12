Arsene Wenger, Dünya Kupası Öncesi Milli Takımımızı Yorumladı

Arsene Wenger, Dünya Kupası Öncesi Milli Takımımızı Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 22:38

Arsène Wenger, A Milli Futbol Takımı’nın hücum gücüne dikkat çekerek 2026 Dünya Kupası’ndaki performansını merakla beklediğini ifade etti.

FIFA Arena” projesinin Türkiye lansmanı için İstanbul’a gelen FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Wenger, Türkiye Futbol Federasyonu kanallarına verdiği röportajda, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın Meksika, Kanada ve ABD ortaklığında düzenleneceğini ve ilk kez 48 takımla oynanacağını vurguladı.

"Türkiye, Romanya karşısında potansiyelini yansıtamadı."

"Türkiye, Romanya karşısında potansiyelini yansıtamadı."

Arsène Wenger, A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılımını değerlendirirken, 2002’de Türkiye Millî Futbol Takımı’nın Brezilya Millî Futbol Takımı ile oynadığı maçı izlediğini ve o dönemde güçlü bir kadroya sahip olduklarını ancak karşılaşmayı şanssız şekilde kaybettiklerini ifade etti.

Güncel performansa da değinen Wenger, Türkiye’yi Romanya karşısında izlediğini, takımın potansiyelini tam yansıtamasa da bunun yoğun baskıdan kaynaklandığını belirtti. Eleme maçlarının doğası gereği sonuca odaklanmanın önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, play-off sürecinde gol yenmemesinin ise savunma açısından önemli bir özgüven sağladığını dile getirdi.

Milli takımın ofansif gücünü övdü.

Milli takımın ofansif gücünü övdü.

Arsene Wenger, 'Milli takımınızın önemli bir ofansif potansiyeli olduğunu zaten biliyoruz. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorum. Türkiye dört takımın da bir üst tura yükselme şansının bulunduğu bir grupta yer alıyor ve unutmayalım ki en iyi 8 üçüncü takım da gruptan çıkacak. Bu yüzden averaja da çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden sonuna kadar tüm maçlarda konsantre olmak şart' diye konuştu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
