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Arkadaşının Evlilik Teklifi Anlarını Kaydetmesi Gerekirken Ormandaki Rakunu Kaydeden Kadın!

Arkadaşının Evlilik Teklifi Anlarını Kaydetmesi Gerekirken Ormandaki Rakunu Kaydeden Kadın!

Arya
Arya - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 17:06

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'@marydawsonl' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, arkadaşının evlilik teklifi anlarını kaydetmesi gerekirken ormanda bulunan rakunu kaydettiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.

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Arkadaşının sevgilisinin ricasını kırmayıp evlilik teklifi anlarını kaydetmek için kolları sıvayan kadın, diz çöküp evlenme teklifinin gerçekleştiği anları kaçırdı.

Arkadaşının sevgilisinin ricasını kırmayıp evlilik teklifi anlarını kaydetmek için kolları sıvayan kadın, diz çöküp evlenme teklifinin gerçekleştiği anları kaçırdı.

Evlilik teklifi anlarını çektiği sırada ormanda bulunan ve yakınına gelen rakun nedeniyle dikkati dağılan ve rakunu kaydetmeye başlayan kadın, birkaç saniye sonra kamerayı çevirdiğinde evlilik teklifinin gerçekleştiğini fark etti.

Evlilik teklifi anlarını çektiği sırada ormanda bulunan ve yakınına gelen rakun nedeniyle dikkati dağılan ve rakunu kaydetmeye başlayan kadın, birkaç saniye sonra kamerayı çevirdiğinde evlilik teklifinin gerçekleştiğini fark etti.

İşte viral olan o anlar: 👇

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