Arda Turan’ın Tarkan ve Sezen Aksu’nun Etkisiyle Ünlü Olduğunu Anladığı An

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Şimdilerde Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eski futbolcu Arda Turan, Arem & Arman YouTube kanalına konuk oldu. Tarkan ve Sezen Aksu'yla anısını anlatan Arda Turan, gerçekten ünlü olduğunu anı anlattı.
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Arda Turan, Tarkan ve Sezen Aksu'yla anısını anlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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