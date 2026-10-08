article/comments
article/share
Haberler
Video
Arda Turan’ın Tarkan ve Sezen Aksu’nun Etkisiyle Ünlü Olduğunu Anladığı An

Arda Turan’ın Tarkan ve Sezen Aksu’nun Etkisiyle Ünlü Olduğunu Anladığı An

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 16:48

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şimdilerde Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eski futbolcu Arda Turan, Arem & Arman YouTube kanalına konuk oldu. Tarkan ve Sezen Aksu'yla anısını anlatan Arda Turan, gerçekten ünlü olduğunu anı anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Turan, Tarkan ve Sezen Aksu'yla anısını anlattı.

Arda Turan, Tarkan ve Sezen Aksu'yla anısını anlattı.

Arem&Arman YouTube kanalına konuk olan Arda Turan'a 'Hakikaten ben ünlüyüm dediğin an neydi?' sorusu soruldu. Arda Turan, Tarkan ve Sezen Aksu'lu anısını şu sözlerle anlattı:

'Bir Tarkan konserine gitmiştim. Tarkan sahneden 'Arda buradaymış, ona bir şarkı söyleceğim' dedi. Sen başkasın söyledi, biz yerdeyiz.

Bir de Sezen Aksu ile birlikteydik. 'Ben sizi bıraktırayım mı' diye sordum. Beraber gidiyoruz. 'Aç mısınız' dedim. Susam'dan ona bir dilli kaşarlı bir tost yedik. Sonra evine bıraktım. Onunla birlikte oturabilmek falan. O zaman dedim 'Arda sen de birisin artık'.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın