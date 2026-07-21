article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Antalya'da Yüzlerce Kişinin Aynı Anda Kanoya Binmesi Sosyal Medyanın Gündeminde

Antalya'da Yüzlerce Kişinin Aynı Anda Kanoya Binmesi Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 17:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinden Antalya'da SUP (stand-up paddle) tahtası ve kano kullananların yoğunluğu dikkat çekti. Aynı anda yüzlerce kişinin küreklere asılması sosyal medyadaki özentilik ve trendlerin abartılması tartışmalarını da beraberinde getirdi. Pek çok kişi bu trendi Instagram etkisi olarak görüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatil bölgelerinde adeta SUP çılgınlığı yaşanıyor.

Tatil bölgelerinde adeta SUP çılgınlığı yaşanıyor.

Denize kıyısı olan illerde su sporları uzun yıllardır ilgi görse de bu sezon SUP satışları %548 gibi rekor bir artış gösterdi. Instagram'daki influencerların tetiklediği iddia edilen bu çılgınlığın ardından ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tabii bu görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tabii bu görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın