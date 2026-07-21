Antalya'da Yüzlerce Kişinin Aynı Anda Kanoya Binmesi Sosyal Medyanın Gündeminde
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Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinden Antalya'da SUP (stand-up paddle) tahtası ve kano kullananların yoğunluğu dikkat çekti. Aynı anda yüzlerce kişinin küreklere asılması sosyal medyadaki özentilik ve trendlerin abartılması tartışmalarını da beraberinde getirdi. Pek çok kişi bu trendi Instagram etkisi olarak görüyor.
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Tatil bölgelerinde adeta SUP çılgınlığı yaşanıyor.
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Tabii bu görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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