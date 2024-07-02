Ankara'da Saman Alevi Gibi Trafik Kavgası: Arabanın Penceresinden Dövüşüp Yola Devam Etti

Ankara'da trafikte tartışan bir araç sürücü ve motokuryenin kısa süren kavgası sosyal medyada gündem oldu. Arabanın camından yumruk sallayan araç şoförü ve motorundan inmeyen kuryenin birbirine 1-2 yumruk salladıktan sonra dağıldığı görüldü.