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Ankara'da Saman Alevi Gibi Trafik Kavgası: Arabanın Penceresinden Dövüşüp Yola Devam Etti

Ankara'da Saman Alevi Gibi Trafik Kavgası: Arabanın Penceresinden Dövüşüp Yola Devam Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 17:46

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Ankara'da trafikte tartışan bir araç sürücü ve motokuryenin kısa süren kavgası sosyal medyada gündem oldu. Arabanın camından yumruk sallayan araç şoförü ve motorundan inmeyen kuryenin birbirine 1-2 yumruk salladıktan sonra dağıldığı görüldü. 

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Ankara'da bir araç sürücüsü ve motokuryenin kavası sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'da bir araç sürücüsü ve motokuryenin kavası sosyal medyada gündem oldu.

Arabadan inmeyen sürücü pencereden çıkarak motokuryeye yumruk atmaya çalıştı. Bu esnada motokuryenin de motosikletten inmediği görülürken, sürücüler kısa süre sonra bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. 📹

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