Animasyon Tutkunları Buraya: Hollywood Dışından Gelen Muhteşem Ötesi Filmler
Animasyon Tutkunları Buraya: Hollywood Dışından Gelen Muhteşem Ötesi Filmler
Hollywood'un önde gelen stüdyoları Disney, Pixar, DreamWorks ve Warner Bros dışında üretilen en etkileyici animasyon filmlerini sizin için derledik. Klişelerden uzak bir sinema deneyimi sunan bu özgün animasyonları mutlaka seyretmenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, 2019
19. Marcel the Shell with Shoes On, 2021
18. The Fantastic Planet, 1973
17. Mind Game, 2004
16. Paprika, 2016
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15. When the Wind Blows, 1986
14. The King and the Mockingbird, 1980
13. Porco Rosso, 1992
12. Loving Vincent, 2017
11. Ernest & Celestine, 2012
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10. Persepolis, 2007
9. Waltz with Bashir, 2008
8. Perfect Blue, 1997
7. The Tale of The Princess Kaguya
6. Akira, 1988
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5. My Neighbor Totoro, 1988
4. Princess Mononoke, 1997
3. Your Name, 2016
2. Grave of the Fireflies, 1988
1. Spirited Away, 2001
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