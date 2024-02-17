Animasyon Tutkunları Buraya: Hollywood Dışından Gelen Muhteşem Ötesi Filmler

IMDb: 7.7

Özet: Takicardie Krallığı, en sevdiği eğlencesi kuş vurmak olan zalim Kral Charles V-et-III-font-VIII-et-VIII-font-XVI'nın yönetimi altında sarsılmaktadır. Baş düşmanı ise, en sevdiği eğlencesi kralın kuş vurma girişimlerini engellemek olan arsız bir alaycı kuş. Bir gece, kralın bir portresi canlanır ve gerçek kralı ortadan kaldırarak onun yerini alır. Portre kral, başka bir resimdeki genç bir çoban kıza aşık olur ve onunla evlenmeye niyetlenir. Ancak ne yazık ki çoban kız bir baca temizleyicisine aşık olmuştur ve birlikte kralın sarayından kaçarlar. Öfkelenen kral onları yakalamaları için polislerini gönderir ve onları yakaladıktan sonra çoban kızı kendisiyle evlenmeye zorlar. Alaycı kuş, kralı bir kez daha engellemek ve kötü saltanatına son vermek için tüm kurnazlığını ve cesaretini kullanmalıdır.

Oyuncular: Jean Martin, Pascal Mazzotti, Raymond Bussières

Yönetmen: Paul Grimault