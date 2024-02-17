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Animasyon Tutkunları Buraya: Hollywood Dışından Gelen Muhteşem Ötesi Filmler

Animasyon Tutkunları Buraya: Hollywood Dışından Gelen Muhteşem Ötesi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 14:01

Hollywood'un önde gelen stüdyoları Disney, Pixar, DreamWorks ve Warner Bros dışında üretilen en etkileyici animasyon filmlerini sizin için derledik. Klişelerden uzak bir sinema deneyimi sunan bu özgün animasyonları mutlaka seyretmenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, 2019

20. Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, 2019

IMDb: 7.1 

Özet: Paris, 1930. Luis Buñuel, son filminin gösterime girmesiyle ilgili skandalın ardından beş parasız kalmıştır. İyi bir arkadaşı olan heykeltıraş Ramón Acín bir piyango bileti alır ve Buñuel'e ödülü kazanırsa bir sonraki filminin masraflarını karşılayacağına dair söz verir. 

Oyuncular: Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás 

Yönetmen: Salvador Simó

19. Marcel the Shell with Shoes On, 2021

19. Marcel the Shell with Shoes On, 2021

IMDb: 7.7 

Özet: Bir inç boyunda sevimli bir deniz kabuğu Marcel, büyükannesi Connie ve evcil tüy birikintisi Alan ile renkli bir varoluş sürdürmektedir. Bir zamanlar büyük bir kabuk topluluğunun parçasıyken, şimdi gizemli bir trajedinin tek kurtulanları olarak yalnız yaşarlar. Ancak bir belgesel yapımcısı Airbnb'sinin dağınıklığı arasında onları keşfettiğinde, internette yayımladığı kısa film Marcel'e milyonlarca tutkulu hayranın yanı sıra eşi görülmemiş tehlikeler ve uzun süredir kayıp olan ailesini bulmak için yeni bir umut getirir. 

Oyuncular: Jenny Slate, Dean Fleischer Camp, Isabella Rossellini 

Yönetmen: Dean Fleischer Camp

18. The Fantastic Planet, 1973

18. The Fantastic Planet, 1973

IMDb: 7.7 

Özet: Fransız animasyoncu René Laloux imzalı başyapıt, iki farklı tür arasındaki ezeli mücadeleyi anlatıyor. Dev yaratıklar ve küçük 'insansılar' arasındaki mücadele, içerdiği etkileyici fantastik unsurlara rağmen son derece tanıdık geliyor. Laloux ve senarist arkadaşları, 70'lerin politik iklimini çok iyi yansıtan bu filmde, sınıf mücadelesine dair düşüncelerini paylaşıyorlar aslında. 70'lerin en başarılı animasyon filmlerinden biri olduğunu özellikle belirtmek gerek. Saykodelik teknikleri, bilinçaltına işleyen müzikleri ve müthiş detaylar ve göndermeler içeren senaryosuyla ölümsüz bir klasik. 

Oyuncular: Barry Bostwick, Jennifer Drake, Eric Baugin 

Yönetmen: René Laloux

17. Mind Game, 2004

17. Mind Game, 2004

IMDb: 7.7 

Özet: Nishi, çocukluk kız arkadaşına aşık olan bir eziktir. Japon mafyasıyla karşılaştıktan sonra cennete gidip gelir ve kendini daha da beklenmedik bir yerde kapana kısılmış bulur. 

Oyuncular: Kôji Imada, Sayaka Maeda, Takashi Fujii 

Yönetmenler: Masaaki Yuasa, Kôji Morimoto

16. Paprika, 2016

16. Paprika, 2016

IMDb: 7.7  

Özet: Herkesin birbirinin düşlerini download edebildiği bir dünyada yaşamak nasıl olurdu dersiniz? Gelin bu sorunun cevabını Paprika'da arayalım. Terapistlerin, hastalarının düşlerine girmelerini sağlayan özel bir makine bir gün gizemli bir şekilde çalınınca dünya üzerinde ciddi bir karmaşa yaşanmaya başlar. İnsanların bütün rüyalarının ortaya dökülmesi ile düş ile gerçek arasındaki o sınır kalkacak ve cehennemi bir kaos hakim olacaktır. Bütün bu karmaşayı ise durdurabilecek tek bir kişi vardır: genç terapist Paprika!  

Oyuncular: Megumi Hayashibara, Tôru Emori, Katsunosuke Hori  

Yönetmen: Satoshi Kon

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15. When the Wind Blows, 1986

15. When the Wind Blows, 1986

IMDb: 7.7 

Özet: Yaşlı bir İngiliz çift, hükümet tarafından verilen broşürlerin yardımıyla bir sığınak inşa eder ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki romantik anılarına göre zamanın ve savaşın doğasının değiştiğinden habersiz, yaklaşan bir nükleer saldırıya hazırlanırlar. 

Oyuncular: Peggy Ashcroft, John Mills, Robin Houston 

Yönetmen: Jimmy T. Murakami

14. The King and the Mockingbird, 1980

14. The King and the Mockingbird, 1980

IMDb: 7.7 

Özet: Takicardie Krallığı, en sevdiği eğlencesi kuş vurmak olan zalim Kral Charles V-et-III-font-VIII-et-VIII-font-XVI'nın yönetimi altında sarsılmaktadır. Baş düşmanı ise, en sevdiği eğlencesi kralın kuş vurma girişimlerini engellemek olan arsız bir alaycı kuş. Bir gece, kralın bir portresi canlanır ve gerçek kralı ortadan kaldırarak onun yerini alır. Portre kral, başka bir resimdeki genç bir çoban kıza aşık olur ve onunla evlenmeye niyetlenir. Ancak ne yazık ki çoban kız bir baca temizleyicisine aşık olmuştur ve birlikte kralın sarayından kaçarlar. Öfkelenen kral onları yakalamaları için polislerini gönderir ve onları yakaladıktan sonra çoban kızı kendisiyle evlenmeye zorlar. Alaycı kuş, kralı bir kez daha engellemek ve kötü saltanatına son vermek için tüm kurnazlığını ve cesaretini kullanmalıdır. 

Oyuncular: Jean Martin, Pascal Mazzotti, Raymond Bussières 

Yönetmen: Paul Grimault

13. Porco Rosso, 1992

13. Porco Rosso, 1992

IMDb: 7.7 

Özet: 1920'lerin Adriyatik Denizi'nde sadece bir tek pilot göklerin hakimidir: Porco Rosso, büyülü güçler tarafından domuza çevrilmiş yetenekli pilot. Porco, uçakları gökyüzündeki diğer çete uçaklarından koruduğu yalnız bir hayat sürmektedir. Hayatını kendine ait bir adada yaşayarak ve otel sahibi güzel arkadaşı Gina'yı ziyaret ederek geçirmektedir. Ancak bir gün Porco'yu ve uçağını vurarak kendi ününü yaratmak isteyen bir pilot adaya gelir. Bunun üzerine Porco genç mühendis arkadaşından uçağını bu büyük savaşa hazır hale getirmesini ister. 

Oyuncular: Shûichirô Moriyama, Tokiko Katô, Bunshi Katsura Vi 

Yönetmen: Hayao Miyazaki

12. Loving Vincent, 2017

12. Loving Vincent, 2017

IMDb: 7.8 

Özet: Ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un ölümünün üzerinden 1 yıl geçmiştir. Postacı Roulin, ressamın kardeşi Theo'ya gönderdiği, ancak bir türlü yerine ulaşamayan mektubu elden vermesi için oğlu Armand'ı Auvers-sur-Oise'a gönderir. Armand bu görevi pek istemese de kabul ederek söz konusu kasabaya gider. Ancak Theo da vefat etmiştir, mektubu Van Gogh'un doktoru aynı zamanda dostu Dr. Gachet'ye vermesi gerekir. Doktoru beklerken kasaba halkından birçok kişiyle tanışan Armand, ressamın sanatının esin kaynaklarına ve ölümüne giden sürece dair çok şey öğrenir. Loving Vincent filmi, 125 ressamın tek tek yaptığı 65,000 kare yağlı boya tablonun birleştirilmesiyle gerçekleşti. 

Oyuncular: Douglas Booth, Jerome Flynn, Robert Gulaczyk 

Yönetmenler: DK Welchman, Hugh Welchman

11. Ernest & Celestine, 2012

11. Ernest & Celestine, 2012

IMDb: 7.8 

Özet: Ayılar âleminde farelerle arkadaş olmak hoş karşılanmaz. Buna rağmen, ayı dünyasından dışlanan bir palyaço ve müzisyen olan kocaman ayı Ernest, küçük Celestine'i evine almakta tereddüt etmez. Yetim Celestine yeraltındaki fareler dünyasından kaçmıştır. İki yalnız karakter, aradıkları desteği ve huzuru birbirinde bulacaktır, ama sonuçta eski köyün yeni âdeti kurulu düzen meraklılarını rahatsız edecektir. 

Oyuncular: Lambert Wilson, Pauline Brunner, Anne-Marie Loop 

Yönetmenler: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner

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10. Persepolis, 2007

10. Persepolis, 2007

IMDb: 8.0 

Özet: Tahran'da ailesi ile birlikte yaşamakta olan küçük Marjane'ın ve ailesinin hayatı Şah rejiminin devrilmesiyle değişir. Aile çareyi Marjane'ı, politik tansiyonun giderek arttığı ülkeden göndermekte bulur. Avusturya'daki bir okula yazılan Marjane önce batı kültürüne uyum sağlamakta daha sonra ise koptuğu doğu kültürüne tekrar alışmakta zorluk çeker. 

Oyuncular: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Gena Rowlands 

Yönetmenler: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi

9. Waltz with Bashir, 2008

9. Waltz with Bashir, 2008

IMDb: 8.0 

Özet: Bir gece yönetmen Ari Folman barda arkadaşıyla oturmuş sohbet etmektedir. Arkadaşı, Ari’ye durmadan gördüğü bir kabustan bahseder. Kabusunda 26 tane vahşi köpekten kaçıyordur. Bu kabusun, iki adamın da Lübnan Savaşı’nda yaşadıklarıyla ilgisi olduğu kanısına varırlar. Ari, hayatının o dönemiyle ilgili pek bir şey hatırlamadığını fark edip şaşırır. Bu ilginç durum karşısında, dünyanın dört bir yanından dostlarını ve asker arkadaşlarını bulup savaşta yaşananlar hakkında konuşmaya karar verir. O dönemle ve kendisi ile ilgili gerçeği ortaya çıkarması gerekmektedir. Ari bu gizemi deştikçe, hafızası gerçeküstü resimlerle uyanmaya başlar. 

Oyuncular: Ari Folman, Ron Ben-Yishai, Ronny Dayag 

Yönetmen: Ari Folman

8. Perfect Blue, 1997

8. Perfect Blue, 1997

IMDb: 8.0   

Özet: 'CHAM!' isimli popüler müzik grubunun üyesi olan Mima Kirigoe, yeni bir kariyere adım atmak için şarkıcılığı bırakır ve oyunculuğa başlar. Mima’nın bu kararı hayranlarının bir kısmını rahatsız eder. Oynadığı filmdeki rolden ve dergilere çıplak pozlar vermesinden sonra Me-Mania lakaplı hayranının tacizleriyle Mima'nın kariyeri ve özel yaşamı parçalanmaya başlar.    

Oyuncular: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji   

Yönetmen: Satoshi Kon

7. The Tale of The Princess Kaguya

7. The Tale of The Princess Kaguya

IMDb: 8.0 

Özet: Bambu satarak geçimini sağlayan yaşlı bir adam bir gün, bir bambunun içinde parmak kadar bir kız bulur. Bu kız bir bambu kadar hızlı büyümektedir ve orman yaşlı adama bu kız için altınlar, hediyeler sunar. Yaşlı adam küçük kızın bir prenses olduğuna karar verir ve onun için bir malikane yaptırarak prensesliği öğretmeye çalışır. Küçük kıza Kaguya adı verilir. Kaguya büyüdüğünde saygın ailelerden beş genç ona evlenme teklifi eder. Kaguya onlardan, kendisi için hatırlanmaya değer birer evlilik hediyesi bulmalarını ister, ancak bu beş erkek de Kaguya'nın istediğini veremez. Derken bu kez, Japon İmparatoru Kaguya’ya evlenme teklifinde bulunur. Oysa Kaguya’nın istediği prenses olmak değil, köydeki biricik aşkı Sutemaru’ya kavuşabilmektir. 

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, James Caan, Mary Steenburgen 

Yönetmen: Isao Takahata

6. Akira, 1988

6. Akira, 1988

IMDb: 8.0  

Özet: Yıl 2019. 3. Dünya Savaşı'ndan 31 yıl sonra. Yıkılan Tokyo yerine yapılan Neo-Tokyo'da kaos hüküm sürmektedir. Polis ve hükümet güçleri yeraltı örgütlerine karşı mücadele etmektedirler. Kaneda ve motosiklet çetesi, otoriteyi hiçe sayarak bildikleri gibi yaşamakta ve zamanlarını serserilik etmekle geçirmektedirler. Birgün çete üyesi Tetsuo, küçük bir çocuğun da bulunduğu bir kazaya karışır ve ağır yaralanır. Olay yerine gelen askeri birlikler Tetsuo'yu da alarak ayrılırlar ve üzerinde birtakım deneyler yaparlar. 3. Dünya Savaşı'na yol açan ve Tokyo'nun yıkılmasına sebep olan Akira Fenomeni nedir? Tetsuo'yu ne bekliyor? Kei ve örgütü neyin peşinde? Gizemler birbiri üzerine gelecek ve cevapları bu görsel şölende kendini gösterecek.  

Oyuncular: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama  

Yönetmen: Katsuhiro Ôtomo

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5. My Neighbor Totoro, 1988

5. My Neighbor Totoro, 1988

IMDb: 8.1 

Özet: İki sevimli kız kardeş olan Satsuke ve Mei, babaları ile birlikte hastanede yatan annelerine daha yakın olabilmek için hastanenin yakınındaki bir köy evine taşınırlar. Yeni evlerine alışmaya çalışırlarken inanılmaz bir gerçeğin farkına varırlar. Evlerinin yakınındaki ormanda Totoro isminde, son derece sevimli ve büyülü yaratıklar yaşamaktadır. Bu sevimli yaratıklarla kısa zamanda arkadaş olan Satsuke ve Mei için şehrin telaşından uzakta yepyeni büyülü bir dünyanın kapıları açılacaktır. Yaz zamanının kaygısızlığı üzerine kurulmuş bir aile filmi olarak tasarlanan Komşum Totoro ile Miyazaki'nin unutulmaz karakterleriyle zenginleştirilmiş hayalgücü ve arkadaşlığın bir masalını yaratıyor. Çocukluğun peri masalı dünyasının ve yokolan kırsal alanların yasını tutuyor. 

Oyuncular: Hitoshi Takagi, Noriko Hidaka, Chika Sakamoto 

Yönetmen: Hayao Miyazaki

4. Princess Mononoke, 1997

4. Princess Mononoke, 1997

IMDb: 8.3  

Özet: Köyünde huzur dolu bir yaşamı olan Ashitaka, bir gün ormandan kötü bir varlığın gelmekte olduğu fark eder. Ormanın sınırından hızla çıkan Orman Tanrısı, değdiği her şeyi yok ederek ilerlemektedir. Köyünden küçük bir kızı kurtarmak için, canavara dönüşmüş olan Orman Tanrısı'na saldıran Ashitaka, mücadele sonunda canavarı öldürür ama ölümcül bir yara alarak lanetlenir.  

Oyuncular: Yôji Matsuda, Yuriko Ishida, Yûko Tanaka  

Yönetmen: Hayao Miyazaki

3. Your Name, 2016

3. Your Name, 2016

IMDb: 8.4 

Özet: Mitsuha Miyamizu, kırsal kesimde, dağların etrafını sardığı bir kentte yaşamaktadır. Vali olan babası genellikte evde bulunmadığından evinde daha çok ilkokul öğrencisi kız kardeşi ve büyük annesiyle kalan Mitsuha her ne kadar dürüst bir kişiliğe sahip olsa da ailesinin Shinto tapınağına ait geleneklerden ve babasının seçim kampanyasında yer almasından hiç hoşlanmamaktadır. Kırsal kesimde yaşadığı için içten içe üzülmekte ve Tokyo’daki harikulade şehir hayatını arzulamaktadır. Taki Tachibana ise Tokyo’nun merkezinde yaşayan liseli bir gençtir. Arkadaşlarıyla zaman geçirmekten hoşlanan ve bir İtalyan restoranında yarı zamanlı çalışan Taki, mimariye ve güzel sanatlara ilgi duymaktadır. Günlerden bir gün rüyasında daha önce hiç gitmediği dağlar arasına kurulmuş bir şehirde yaşayan genç bir kız olduğunu görür. Mitsuha ise erkek olduğu bir rüya görecektir. Rüyalarının arkasındaki sır nedir? 

Oyuncular: Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryo Narita 

Yönetmen: Makoto Shinkai

2. Grave of the Fireflies, 1988

2. Grave of the Fireflies, 1988

IMDb: 8.5 

Özet: II. Dünya Savaşı henüz sona ermiş, Japonya onur kırıcı bir şekilde teslim olmaya zorlanmıştır. Aynı günlerde Seita isimli delikanlı bir tren istasyonunda yere uzanmış son nefesini vermektedir. Seita yaşadıklarını hatırlar. O ve küçük kardeşi Setsuko, savaş başladığında Kobe'de yaşamaktadırlar. Anneleri Amerikan bombardımanında öldüğünde, babaları da donanmada denizci olduğu için teyzelerinin yanına gönderilirler. Buraya uyum sağlayamayan ve teyzeleriyle tartışan iki kardeş evden kaçıp yollara düşer. Bir yandan özgürlüğün tadına varıp pastoral doğal ortamda kendilerini kaybederken, bir yandan da savaşın dayattığı zorluklara birlikte göğüs germek zorunda kalırlar. Hayatta kalmak başlı başına bir mesele haline geldiğinde Seita büyümenin ne olduğunu da anlamak zorunda kalacaktır. 

Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi 

Yönetmen: Isao Takahata

1. Spirited Away, 2001

1. Spirited Away, 2001

IMDb: 8.6  

Özet: Küçük Chihiro ve ailesi, yeni bir kasabaya taşınırlar. Yolculuk esnasında yolda gördükleri bir tünele dikkat eden aile, tünelin içinden geçtiklerinde karşılaştıkları fantastik dünya karşısında büyülenirler.   

Oyuncular: Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino  

Yönetmen: Hayao Miyazaki

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