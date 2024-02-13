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Çok Ses Getiren Netflix Dizisi Kübra'nın Başrollerinden Aslıhan Malbora'yı Yakından Tanıyalım!

Çok Ses Getiren Netflix Dizisi Kübra'nın Başrollerinden Aslıhan Malbora'yı Yakından Tanıyalım!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:38

Yönetmenliğini Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın yaptığı, Netflix'in yeni dizisi Kübra'nın başrollerinden olan Aslıhan Malbora'yı gelin, hep birlikte yakından tanıyalım!

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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Şimdilerde “Kübra” dizisindeki Merve rolüyle tanıdığımız Aslıhan Malbora, 1995 yılında Afyonkarahisar'da doğdu.

Şimdilerde “Kübra” dizisindeki Merve rolüyle tanıdığımız Aslıhan Malbora, 1995 yılında Afyonkarahisar'da doğdu.

Malbora, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği okurken oyunculuğa adım attı.

Oyunculuk eğitimine Akademi 35.5 Sanat Evi'nde başlayan Malbora, bir yıl boyunca temel oyunculuk ile sahne dersleri aldı.

Malbora'nın profesyonel oyunculuk kariyeri, 2017 yılında "Seven Ne Yapmaz" dizisindeki Zeynep karakteriyle başladı.

Daha sonra sırasıyla "Kalbimin Sultanı", "Her Yerde Sen", "Gel Dese Aşk", "Üç Kuruş" ve "Darmaduman" dizilerinde rol aldı.

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Ayrıca dijital platformlarda yayınlanan "Geçen Yaz" ve "Etkileyici" yapımlarında yer aldı.

Sinema kariyerinde ise "Aile Hükûmeti" ve "Her şeye Rağmen" filmleriyle beyaz perdeye geçiş yaptı.

Malbora, mühendislik eğitimi sırasında keşfettiği oyunculuk tutkusuyla kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edindi.

Gelin, Aslıhan Malbora’nın oynadığı dizilere ve filmlere birlikte göz atalım:

Gelin, Aslıhan Malbora’nın oynadığı dizilere ve filmlere birlikte göz atalım:

14. Seven Ne Yapmaz, 2017

14. Seven Ne Yapmaz, 2017

IMDb: 5.6 

Özet: Türkiye’nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding’in veliahdı olan Ozan Ekinsoy, yakışıklı, çapkın ve fazlasıyla uçarı biridir. Yaptığı hatanın sonu olarak babası tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Köyde tanıştığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı’ya aşık olur. Tabii ki Nazlı da ona... Günlerini beraber geçiren Ozan'ın aklında Nazlı ile evlenmek yoktur. Fakat köyde yanlış bir anlama sonucu ikisini yakalarlar ve iki aşık kendilerini birdenbire hiç hayal etmedikleri bir hayatın içinde bulur. Ozan ne yapacağını bilemez haldeyken, tam da nikahın kıyılacağı gece İstanbul’dan bir telefon alır ve acil dönmesi gerektiği için kimseye bir şey söylemeden İstanbul'a döner. Ozan'ın gittiğini öğrenip çileden çıkan Nazlı intikam almak için Ozan'ın peşine düşer. Nazlı tekrardan Ozan'ın hayatına girecektir fakat bu sefer bambaşka bir şekilde. 

Oyuncular: Yusuf Çim, Seren Şirince, Feriha Ecem Çalık

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13. Kalbimin Sultanı, 2018

13. Kalbimin Sultanı, 2018

IMDb: 6.7 

Özet: Halkın arasına karışan Sultan Mahmut, Rus Büyükelçiliğinde öğretmenlik yapan Anna ile karşılaşır. Anna karşı kıyıya geçmek ister ve kayıkçı sandığı Sultan’ın kayığına biner. İkilinin karşılaşması sonrasında Sultan, öğretmen olduğunu öğrendiği Anna’nın saraya gelerek çocuklarına ders vermesini ister. Anna bu süre zarfında haremde kalması gerektiğini öğrendiğinde, teklifi reddetmeye karar verdiyse de babasını korumak için saraya girmek zorunda kalır. Anna’nın saraya girmesi ise Hoşyar Sultan’ın hiç hoşuna gitmez. Genç bir Muallime’nin gelişi saraydaki tüm dengeleri değiştirecektir. 

Oyuncular: Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen

12. Ağlama Anne, 2018

12. Ağlama Anne, 2018

IMDb: 6.0 

Özet: Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir. 

Oyuncular: Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin

11. Her Yerde Sen, 2019

11. Her Yerde Sen, 2019

IMDb: 7.2 

Özet: Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Selin ile Demir birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte, olaylar işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 

Oyuncular: Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı

10. Gel Dese Aşk, 2020

10. Gel Dese Aşk, 2020

IMDb: 3.6 

Özet: Görevleri ve istekleri arasında sıkışan; mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini seyirciyle buluşturuyor. 

Oyuncular: Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik

9. Aile Hükümeti, 2020

9. Aile Hükümeti, 2020

IMDb: 3.5 

Özet: Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilimesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır. 

Oyuncular: Alper Saldıran, Aslıhan Malbora, Mehmet Yıldırım 

Yönetmen: Burak Demirdelen

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8. Aşk Oluversin Gari, 2021

8. Aşk Oluversin Gari, 2021

IMDb: 4.4 

Özet: Güney, arkeolog olan genç bir adamdır. Bir gün babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenir ve otelin yapımını engellemek için Salihköy'e gider. Otel yapımını durdurmak için çalışmalara başlayan Güney, bu sırada kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Oteli yapmaya kararlı olan Salih, bunun için her türlü usulsüzlüğü yapmaya hazırdır. Ancak onun işleri oğluğunun Salihköy'e gittiğini öğrenmesiyle karışır. Köyde bir antik kent olduğundan şüphelenen ve bunun peşine düşen Güney, bu süreçte kendisini aşkın içinde bulur. 

Oyuncular: Aslıhan Malbora, Birand Tunca, Tuğba Melis Türk 

Yönetmen: Hasan Doğan

7. Geçen Yaz, 2021

7. Geçen Yaz, 2021

IMDb: 6.3 

Özet: Deniz, kumsal, arkadaşlar, aile ve asla unutulmayacak ilk aşklar. Her yaşta başka türlü geçer yaz. 90'larda ve yazlıkta ise bambaşka... 

Oyuncular: Fatih Berk Şahin, Ece Çesmioğlu, Halit Özgür Sarı 

Yönetmen: Ozan Açıktan

6. Olmaz Oluversin Gari, 2021

6. Olmaz Oluversin Gari, 2021

IMDb: Puanı henüz belli değil. 

Özet: Arkeolog olan Güney, babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy'e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy'e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda'nın ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır. 

Oyuncular: Kıvanç Baran Aslan, Halil İbrahim Kurum, Aslıhan Malbora 

Yaratıcı: Hasan Doğan

5. Üç Kuruş, 2021-2022

5. Üç Kuruş, 2021-2022

IMDb: 6.8 

Özet: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. 

Oyuncular: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora

4. Etkileyici, 2021-2023

4. Etkileyici, 2021-2023

IMDb: 6.7 

Özet: Çok takipçili sosyal medya fenomeni bir kadın olan Leyla’nın adı, çok popüler bir futbolcu olan Emre Kunda’yla bir skandala karışır. Futbolcunun geri adım atmamasıyla büyüyen olaylarla haksızlığa uğrayan Leyla, toplum ve basın tarafından büyük bir linç girişimine maruz kalır. Ancak Leyla’nın pes etmeye niyeti yoktur. 

Oyuncular: Aslıhan Malbora, Mehmetcan Mincinözlü, Ali Barkın

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3. Darmaduman, 2022

3. Darmaduman, 2022

IMDb: 6.6 

Özet: Ailevi sebeplerle Eskişehir’den İstanbul’a taşınan Servet ailesi bambaşka bir çevreye girerler. Başladıkları özel üniversitedeki ortama uyum sağlamaya çalışan ikizler Kerem ve Ece burada kendilerine hiç benzemeyen insanlarla tanışacak, bir yandan büyüme sancıları içinde yetişkinliğe doğru adım adım yol alırken bir yandan da kendilerini keşfedecekleri arayışlar, hatalar ve ilk aşkın heyecanlarıyla savrulacakları, adına gençlik denen uzun bir yolculuğa çıkacaklardır. İkizler büyüme sancılarıyla sınanırken babaları Harun 25 yıldır ayak basmadığı baba evine geri dönmek zorunda kalınca baba oğul arasındaki küslük derin hesaplaşmalarla tüm aileyi zorlayacaktır. Anneleri Beliz ise kendini keşfedeceği yeni bir döneme girecektir. İkizlerin dedesi Asaf ve babaanneleri Ayla, 25 yıl sonra oğulları ve torunlarıyla aynı çatı altında yaşamaya başladıklarında girecekleri çatışmalarla büyümenin ve olgunlaşmanın bir ömre yayıldığını anlayacaklardır. 

Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora

2. Her Şeye Rağmen, 2023

2. Her Şeye Rağmen, 2023

IMDb: 6.6 

Özet: Her Şeye Rağmen, dibe vurmak kadar yıldızlara yükselmenin de münkün olduğu hayatta, soğukkanlılıkla hedeflere yürümenin önemini konu ediyor. Sevgisiz ve şiddet dolu bir ortamda büyüyen genç bir adam, hayata sıfırdan başlar. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanan adam, dünya çağında bir network ustası olur. Ancak o, çocukluk yaralarıyla yüzleşmenin yükünü ömür boyu omuzlarında taşır. Filmde, her ne kadar zor olsa da hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığı gözler önüne seriliyor. 

Oyuncular: Aslıhan Malbora, Robert Maaser, Erkan Petekkaya 

Yönetmen: Erdal Murat Aktaş

1. Kübra, 2024

1. Kübra, 2024

IMDb: 6.3 

Özet: Kenar bir mahallede yaşayan kendi hâlinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinir. 

Oyuncular: Seth Allyn Austin, Çagatay Ulusoy, Aslıhan Malbora

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