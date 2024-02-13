Çok Ses Getiren Netflix Dizisi Kübra'nın Başrollerinden Aslıhan Malbora'yı Yakından Tanıyalım!

IMDb: 5.6

Özet: Türkiye’nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding’in veliahdı olan Ozan Ekinsoy, yakışıklı, çapkın ve fazlasıyla uçarı biridir. Yaptığı hatanın sonu olarak babası tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Köyde tanıştığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı’ya aşık olur. Tabii ki Nazlı da ona... Günlerini beraber geçiren Ozan'ın aklında Nazlı ile evlenmek yoktur. Fakat köyde yanlış bir anlama sonucu ikisini yakalarlar ve iki aşık kendilerini birdenbire hiç hayal etmedikleri bir hayatın içinde bulur. Ozan ne yapacağını bilemez haldeyken, tam da nikahın kıyılacağı gece İstanbul’dan bir telefon alır ve acil dönmesi gerektiği için kimseye bir şey söylemeden İstanbul'a döner. Ozan'ın gittiğini öğrenip çileden çıkan Nazlı intikam almak için Ozan'ın peşine düşer. Nazlı tekrardan Ozan'ın hayatına girecektir fakat bu sefer bambaşka bir şekilde.

Oyuncular: Yusuf Çim, Seren Şirince, Feriha Ecem Çalık