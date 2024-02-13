Çok Ses Getiren Netflix Dizisi Kübra'nın Başrollerinden Aslıhan Malbora'yı Yakından Tanıyalım!
Çok Ses Getiren Netflix Dizisi Kübra'nın Başrollerinden Aslıhan Malbora'yı Yakından Tanıyalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde “Kübra” dizisindeki Merve rolüyle tanıdığımız Aslıhan Malbora, 1995 yılında Afyonkarahisar'da doğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, Aslıhan Malbora’nın oynadığı dizilere ve filmlere birlikte göz atalım:
14. Seven Ne Yapmaz, 2017
İçeriğin Devamı Aşağıda
13. Kalbimin Sultanı, 2018
12. Ağlama Anne, 2018
11. Her Yerde Sen, 2019
10. Gel Dese Aşk, 2020
9. Aile Hükümeti, 2020
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. Aşk Oluversin Gari, 2021
7. Geçen Yaz, 2021
6. Olmaz Oluversin Gari, 2021
5. Üç Kuruş, 2021-2022
4. Etkileyici, 2021-2023
İçeriğin Devamı Aşağıda
3. Darmaduman, 2022
2. Her Şeye Rağmen, 2023
1. Kübra, 2024
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın