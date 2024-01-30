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'Altın Günü Yapmak Caiz Değildir' Diyen İsmailağa Cemaati Hocası Gündem Oldu

'Altın Günü Yapmak Caiz Değildir' Diyen İsmailağa Cemaati Hocası Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 15:19

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İsmailağa Cemaatine bağlı Hisaraltı Vakfı'nın bir hocası 'Altın günü yapmak neden caiz değildir' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

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'Hisaraltı Fakir Gençleri Koruma Derneği'nin YouTube kanalında yayınlanan videodaki hoca, 'İslam fıkhında şöyle bir kaide vardır; Her borç ki veren kimseye menfaat sağlıyor, bu caiz değildir' dedi.

'Hisaraltı Fakir Gençleri Koruma Derneği'nin YouTube kanalında yayınlanan videodaki hoca, 'İslam fıkhında şöyle bir kaide vardır; Her borç ki veren kimseye menfaat sağlıyor, bu caiz değildir' dedi.

O hoca sözlerinin devamında ise, 'Altın gününde ise şöyle bir durum vardır ki, borcu veren yani o altını veren kimse biliyor ki, daha sonra kendisine bu altınlar dönecek. Yani borcu verirken bu menfaati gözeterek veriyor' dedi.

O hoca sözlerinin devamında ise, 'Altın gününde ise şöyle bir durum vardır ki, borcu veren yani o altını veren kimse biliyor ki, daha sonra kendisine bu altınlar dönecek. Yani borcu verirken bu menfaati gözeterek veriyor' dedi.

İşte o anlar: 👇

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