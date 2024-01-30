'Altın Günü Yapmak Caiz Değildir' Diyen İsmailağa Cemaati Hocası Gündem Oldu

İsmailağa Cemaatine bağlı Hisaraltı Vakfı'nın bir hocası 'Altın günü yapmak neden caiz değildir' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu.
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'Hisaraltı Fakir Gençleri Koruma Derneği'nin YouTube kanalında yayınlanan videodaki hoca, 'İslam fıkhında şöyle bir kaide vardır; Her borç ki veren kimseye menfaat sağlıyor, bu caiz değildir' dedi.
O hoca sözlerinin devamında ise, 'Altın gününde ise şöyle bir durum vardır ki, borcu veren yani o altını veren kimse biliyor ki, daha sonra kendisine bu altınlar dönecek. Yani borcu verirken bu menfaati gözeterek veriyor' dedi.
İşte o anlar: 👇
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