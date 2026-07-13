Altın Aramak İçin Girdiği Mağaradan Şimdi Cansız Bedeni Bile Çıkarılamıyor
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Ankaa’dan Çorum’a gelen 5 kişi bir mağaraya izinsiz kazı için girdi. Altın bulmaya çalışan şüphelilerden İbrahim Arınmış, yoğun metan gazına maruz kalarak yaşamını yitirdi. Bölgeye gelen ekipler, mağarada patlayıcıların da olduğunu belirterek metan gazı yoğunluğunun devam ettiğini dile getirdi. Teknik değerlendirmelerinin sürdüğü belirtilirken Arınmış’ın cansız bedeninin çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik kararın, bu çalışmaların ardından verileceği öğrenildi.
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Altın aramak için girdiği mağarada metan gazından hayatını kaybetti.
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Metan gazı tehlikeli seviyede. Cansız bedenin çıkarılmasının şu an için imkansız olduğu belirtildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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