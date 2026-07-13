Altın Aramak İçin Girdiği Mağaradan Şimdi Cansız Bedeni Bile Çıkarılamıyor

Mağaranın yapısı nedeniyle cansız bedenin çıkarılmasının zorlaştığı öğrenildi. Mağara girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosun tutmuş ve kaygan zemine sahip yaklaşık 150 metrelik eğimli bölümün bulunduğu, ilerleyen kısımlarda, yalnızca 1 kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar alanların yer aldığı belirtildi.

Metan gazı ile içeride bulunan patlayıcıların, hem kurtarma ekipleri hem de olay yeri inceleme çalışmaları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

Metan gazı seviyesinin halen tehlikeli sınırlarda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı belirtildi.

Yetkililerin, mağaranın mevcut yapısı, içerideki metan gazı yoğunluğu ve patlayıcı riskine ilişkin teknik değerlendirmelerinin sürdüğü, Arınmış’ın cesedinin çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik kararın, bu çalışmaların ardından verileceği kaydedildi.