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Altın Aramak İçin Girdiği Mağaradan Şimdi Cansız Bedeni Bile Çıkarılamıyor

Altın Aramak İçin Girdiği Mağaradan Şimdi Cansız Bedeni Bile Çıkarılamıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 17:40
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Ankaa’dan Çorum’a gelen 5 kişi bir mağaraya izinsiz kazı için girdi. Altın bulmaya çalışan şüphelilerden İbrahim Arınmış, yoğun metan gazına maruz kalarak yaşamını yitirdi. Bölgeye gelen ekipler, mağarada patlayıcıların da olduğunu belirterek metan gazı yoğunluğunun devam ettiğini dile getirdi. Teknik değerlendirmelerinin sürdüğü belirtilirken Arınmış’ın cansız bedeninin çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik kararın, bu çalışmaların ardından verileceği öğrenildi.

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Altın aramak için girdiği mağarada metan gazından hayatını kaybetti.

Altın aramak için girdiği mağarada metan gazından hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz’da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki sarp kayalık alandaki mağarada meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'a gelen 5 kişi, altın bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi. Gruptan İbrahim Arınmış, yoğun metan gazından etkilenip mahsur kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 

AFAD, metan gazını tahliye edebilmek için havalandırma sistemi kurdu. , Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri mağaraya halat sistemi kurup girdi. Yaklaşık 60 metre ilerleyen ekipler, Arınmış’ın cansız bedenine ulaştı. Ancak mağaradaki incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. 

İçeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Kazı yapan diğer 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Metan gazı tehlikeli seviyede. Cansız bedenin çıkarılmasının şu an için imkansız olduğu belirtildi.

Metan gazı tehlikeli seviyede. Cansız bedenin çıkarılmasının şu an için imkansız olduğu belirtildi.

Mağaranın yapısı nedeniyle cansız bedenin çıkarılmasının zorlaştığı öğrenildi. Mağara girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosun tutmuş ve kaygan zemine sahip yaklaşık 150 metrelik eğimli bölümün bulunduğu, ilerleyen kısımlarda, yalnızca 1 kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar alanların yer aldığı belirtildi.

Metan gazı ile içeride bulunan patlayıcıların, hem kurtarma ekipleri hem de olay yeri inceleme çalışmaları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi. 

Metan gazı seviyesinin halen tehlikeli sınırlarda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı belirtildi.

Yetkililerin, mağaranın mevcut yapısı, içerideki metan gazı yoğunluğu ve patlayıcı riskine ilişkin teknik değerlendirmelerinin sürdüğü, Arınmış’ın cesedinin çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik kararın, bu çalışmaların ardından verileceği kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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