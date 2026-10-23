Aldatma İddiasıyla Gündem Olan Somer Sivrioğlu Eski Eşi Hakkında Neler Dedi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nişanlısı Didem Belen’in aldatma iddiasıyla ayrılığı duyurmasının ardından gözler Somer Sivrioğlu’na çevrilmişti. MasterChef jürisi, Seren Fosforoğlu’nun YouTube kanalında 20 yıl birlikte olduğu eski eşi Aslı Sencer’le bağını neden koparmadığını anlattı. Ünlü şef, “Aşklar gelip geçiyor da emek kalıcı” sözleriyle gündem oldu.
KAYNAK: Seren Fosforoğlu/ YouTube
Somer Sivrioğlu, aldatma iddialarının gölgesinde konuk olduğu programda eski eşi hakkında konuştu.
"Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici" diyen Somer Şef, ilişkiler hakkındaki görüşlerini anlattı.
Sivrioğlu'nun bu sözleri, Didem Belen'in "evliyken olduğu gibi nişanlıyken de" sözlerinden yalnızca günler sonra geldi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın