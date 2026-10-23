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Crystal Palace Maçında 64. Dakikada Tribünlerden Islıklanan Kartal Kayra'yla İlgili Counter Strike İddiası

Crystal Palace Maçında 64. Dakikada Tribünlerden Islıklanan Kartal Kayra'yla İlgili Counter Strike İddiası

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 21:37
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz, 64. dakikada oyundan alınırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Maçın ardından sosyal medyada, Yılmaz'ın maç öncesi geceyi bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği iddiası dolaştı.

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Kartal Kayra Yılmaz 64. dakikada oyundan çıktı.

Kartal Kayra Yılmaz 64. dakikada oyundan çıktı.

Kartal Kayra Yılmaz, Crystal Palace karşısında ilk 11'de başladı ve 64. dakikada teknik heyetin değişikliğiyle oyundan alındı. Saha kenarına yürürken tribünlerden ıslıklar yükseldi, takım arkadaşları ile teknik ekip ise genç oyuncuyu teselli etti.

Maç öncesi gece oyun oynadığı iddia edildi.

Maç öncesi gece oyun oynadığı iddia edildi.

Maçın ardından sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre Yılmaz, karşılaşmadan önceki gece geç saatlere kadar Counter-Strike 2 oynadı. İddia, Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen bir hesaptan geldi.

Maç 2-2 berabere bitti.

Maç 2-2 berabere bitti.

22 Ekim Perşembe günü oynanan karşılaşmada Wilfred Ndidi, ilk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Crystal Palace, Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle skoru 2-1 yaptı. Junior Olaitan 73. dakikada beraberliği getirdi. Ümit Akdağ 78. dakikada kırmızı kart görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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