Crystal Palace Maçında 64. Dakikada Tribünlerden Islıklanan Kartal Kayra'yla İlgili Counter Strike İddiası
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz, 64. dakikada oyundan alınırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Maçın ardından sosyal medyada, Yılmaz'ın maç öncesi geceyi bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği iddiası dolaştı.
Kartal Kayra Yılmaz 64. dakikada oyundan çıktı.
Maç öncesi gece oyun oynadığı iddia edildi.
Maç 2-2 berabere bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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