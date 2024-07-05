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İzmir'in Gözdesi Alaçatı'da Eğlencenin Kalbi: En İyi Gece Kulübü ve Barları Keşfedin!

İzmir'in Gözdesi Alaçatı'da Eğlencenin Kalbi: En İyi Gece Kulübü ve Barları Keşfedin!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 08:20

Tarihi dokusu ve zarif taş evleriyle ünlü Alaçatı, gece eğlenceli kulüp ve barlarıyla da her yıl yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisinine uğruyor. Peki, Alaçatı'da gezilecek yerler nereler? İzmir Alaçatı'da akşam nerede eğlenilir? Alaçatı'nın en iyi gece kulübü ve barları hangileri?

İşte, Alaçatı'da eğlenilecek en güzel mekan önerileri...

Alaçatı'da Hangi Gece Kulübü ya da Bara gidilir?

Alaçatı'da Hangi Gece Kulübü ya da Bara gidilir?

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, rüzgarlarıyla ünlü olup rüzgar sörfü tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından biri. Ayrıca Alaçatı'nın dar sokaklarında dolaşırken, taş binalar arasında yer alan butik mağazalar, kafe ve restoranlarda zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.

Tabii Alaçatı, sadece gündüzleri güzellikleriyle büyülemiyor; gece hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ege'nin tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli bu şirin köy, gün batımından sonra canlı bir eğlence atmosferine bürünüyor. 

İşte Alaçatı'da gece hayatını renklendiren en popüler kulüpler ve barlar. 👇

1. Mathilda’s Cocktail Bar Alaçatı

1. Mathilda’s Cocktail Bar Alaçatı

Kokteyl bar denince akla gelen mekanlardan Mathilda’s Cocktail, misafirlerine zengin Kokteyl menüsüyle unutulmaz eğlence sunuyor. Ziyaretçiler mekanın kahvaltısını da bir hayli övüyor. Mathilda’s Cocktail Bar'a sadece bir şeyler içmek için değil güzel bir kahvaltı yapmak için de uğrayabilirsiniz.

Adres: Alaçatı Mah. 12017 Sk. No:17, Çeşme 35930

İletişim: -

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Ziyaretçi Yorumu:

''Burada birkaç akşam geçirdik. Harika bir saygı çalışır, DJ, kareoke ve kokteyller! Kahvaltı için iyi bir yer!''

2. Kulp Alaçatı

2. Kulp Alaçatı

Eğlence garantili bir mekan olan Kulp, Alaçatı'daki en sevilen mekanlar arasında. Kulp Alaçatı, gerek yemek menüsü, gerek tatlıları gerekse de alkollü ve alkolsüz içecekleri ile birçok tatilcinin ve İzmirlinin favorisi. Leziz kokteylleri ile giden herkesi kendine hayran bırakan Kulp Alaçatı, birçok şarap çeşidine de menüsünde yer veriyor.

Adres: Alaçatı, 12012. Sk. No:28, 35450 Çeşme/İzmir

İletişim: 0532 331 11 81

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Ziyaretçi Yorumu:

''Müthiş lezzetli ve süper kokteyller var gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceli oluyor Alaçatıya gidecek herkese bir tecrübe yapmalarını tavsiye ederim.''

3. Boop

3. Boop

Boop'a adım attığınız anda, sizi canlı bir enerji karşılar. Bu mekan, eğlenceli müziği, coşkulu kalabalığı ve heyecan yayan eşsiz bir ambiyansıyla ünlüdür. Al fresco tarzı ortamı, yerel ve uluslararası DJ'ler tarafından çalınan eğlenceli müzikleriyle birleşince Boop benzersiz bir mekan haline gelir. Geniş bir kokteyl menüsü ve cazip mezelerle, rahatlayıp Ege yıldızları altında gece boyunca dans edebileceğiniz mükemmel bir yerdir.

Adres: Alaçatı, Hacımemiş, 35930 Çeşme/İzmir

İletişim: - Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

''Açık hava olması çok güzel, çok daha ferah. Müzik büyük ölçüde Türkçe ve 90'lar müziklerden oluşuyor. Ayrıca fiyatlar bu keyfe göre makul olduğunu düşünüyorum.''

4. Rupa Alaçatı

4. Rupa Alaçatı

Hem otel hem de restoran olan Rupa Alaçatı, zengin menüsü ile dikkatleri üzerine topluyor. Menüsündeki leziz alkollü ve alkolsüz kokteyllerle gönüllerde taht kurmuş olan bu mekan, dizaynı açısından da öne çıkıyor. Huzurlu ve gecenin eğlencesine yakışan ortamı ile tam not alan Rupa'da Alaçatı tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Adres: Alaçatı, 12068. Sk. No:2, 35450 Çeşme/İzmir

İletişim: 0530 663 85 39

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Ziyaretçi Yorumu:

''Bir daha gelmek için sabırsızlandığım bir yer. İlgi, alaka, yemeklerin lezzeti çok iyi. Keyifli vakit geçirmek için doğru bir tercihti. Teşekkürler Rupa!''

5. Kult

5. Kult

Kult Alaçatı, bir bar ile gece kulübünün arasındaki çizgiyi aşan, Alaçatı'nın canlı gece hayatında dikkat çeken bir deneyim sunuyor. Yüksek enerjisiyle dolup taşan bu mekan, müzik, ışık ve tasarım kavramlarını farklı bir boyuta taşır. Elektronik müziğe odaklanan Kult, kendine özgü bir kimlik oluşturmayı başarmıştır. Kulübün programında genellikle ünlü ve yeni çıkan DJ'ler yer alır, bu da elektronik müzik tutkunları için bir cennet haline gelir.

Adres: Alaçatı, 2029. Sk. No:25, 35930 Çeşme/İzmir

İletişim: -Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

''Karanlık bir sokakta yayılmış küçük bir meydan gibi ferah bir ortam. İnsanlara ciddi zevk veriyor. C8 kokteylini denedim. Harikaydı.''

6. Jolly Joker

6. Jolly Joker

Türk müzik sahnesinin en büyük isimlerine ev sahipliği yapan Jolly Joker, canlı müzik ve konserlerle ilgilenenlerin tercih etmesi gereken mekandır. Büyük bir dans pistine, canlı bir atmosfere ve son teknoloji bir ses sistemiyle donatılmış olan kulüp, farklı türdeki müzikseverleri bir araya getirir. Jolly Joker sadece bir kulüp değildir; sabaha kadar süren müzik ve dansın coşkusunu yaşatan bir kutlamadır.

Adres: Alaçatı, 35930 Çeşme/İzmir

İletişim: 0850 549 0138

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Ziyaretçi Yorumu:

''Mekan ferah. Açık havada olmak büyük bir zevk. Sahne büyük. Giriş ve misafirperverlikten çok hoşlandım, çok naziklerdi (işletmelerde en çok önem verdiğim şeylerden biridir). Park ücretsizdi. Bu bana büyük bir zevk verdi (yorumlarda ücretli olduğu belirtilmiş olsa da). Mekandan zevk alacaksınız.''

7. Cahide

7. Cahide

Geleneksel bir Alaçatı taş evinde gizlenen Cahide, zarafet ve sofistike bir hava yansıtan bir mekandır. Bu lüks mekan, geleneksel ile çağdaşı mükemmel bir şekilde harmanlar. Özenle seçilmiş müzikler, zarif iç mekanlar ve dolu bir bar ile Cahide, zarif ve rahatlatıcı bir akşam için sahneyi hazırlar. Lezzetli mezelerin tadını çıkarırken kaliteli şaraplarınızı yudumlayın ve rahatlatıcı müziğe kendinizi kaptırın. Cahide, size sarılan samimi ve sıcak ambiyansıyla geceyi rahatlatıcı bir şekilde tamamlamanız için ideal bir yerdir.

Adres: Alaçatı, Kemalpaşa Cd. No:76, 35970 Çeşme/İzmir

İletişim: 0232 729 99 90Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

''Türkiye'nin en iyi eğlencesi. Vegas'taymışsınız gibi gösteriler, lezzetli yemek...''

8. Tektekçi

8. Tektekçi

Bu popüler mekan, Alaçatı gece hayatına benzersiz ve eğlenceli bir dokunuş getiriyor. Tektekçi, şot barda konseptiyle ünlüdür ve geceye eğlence ve yenilik katabilmek isteyenler için gitmek için ideal bir yerdir.

Tektekçi'ye her ziyaret, lezzet profilleri, renkleri ve sunumlarıyla farklı olan 50'den fazla çeşit şot içeren geniş bir menüyle dolu maceralı bir kaçamak vaat eder. Ateşli tarçın, serinletici nane, meyveli berryler, zengin çikolata... Tektekçi'deki şotlar, çeşitlilikleri kadar lezzetli olmalarıyla da dikkat çeker.

Adres: Alaçatı, Kemalpaşa Cd. No:59, 35930 Çeşme/İzmir

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Ziyaretçi Yorumu:

''Alaçatı'nın merkezinde belirli bir saatin ardından eğlenilebilecek tek yer...''

9. Zeplin

9. Zeplin

Çeşitlilik gösteren atmosferi ve büyüleyici müziğiyle Zeplin Alaçatı, Alaçatı gece hayatına canlı bir katkı yapar. Bu kulüp, rahat bir atmosferi sıradışı bir enerjiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunar.

Zeplin'in tasarımı, Alaçatı'nın dinamik ruhunu yansıtır. Şehir şıklığına sahip dekoru, modern aydınlatması ve rahat oturma alanlarıyla görsel olarak büyüleyici bir ortam yaratır. Peri ışıklarıyla aydınlatılan açık hava alanı, favori içeceğinizi yudumlarken Ege gece gökyüzünün keyfini çıkarmanız için mükemmel bir konfor sağlar.

Adres: Alaçatı, 2000. Sk. No:31, 35930 Çeşme/İzmir

İletişim: -Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

''Kokteyller harika, Irish sour, adios muchachos içtik ve tadı mükemmeldi. Çıtır tavuk çok iyiydi, patatesler çıtır 10/10, tavsiye edeceğim bir yer.''

10. Kafe Pi Beach

10. Kafe Pi Beach

Akşam güneşinin yerini canlı Alaçatı gecesine bıraktığı zaman, Kafe Pi Beach, şehirdeki en gözde gece eğlence mekanlarından biri olarak canlanır. Bu sahil mekanı, sakin plaj atmosferiyle enerjik parti havasını mükemmel bir dengeyle birleştirerek laid-back plaj ritimleriyle enerjik bir gece atmosferi sunar.

Gündüzleri, Kafe Pi Beach, güneşlenmek ve huzurlu Ege manzarasının tadını çıkarmak için ideal bir noktadır. Ancak gece olduğunda, mekan, plaj eğlencesiyle kulüp hayatının sorunsuzca iç içe geçtiği canlı bir merkeze dönüşür. Denizin sesi ve sallanan palmiye ağaçları, DJ kabini tarafından çalınan coşkulu ritimlerle tamamlanır, heyecan verici bir atmosfer oluşturur.

Adres: 18001 Sokak No:3/C Uniqe Alaçatı, 35930 Çeşme/İzmir

İletişim:  0532 343 23 23

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Ziyaretçi Yorumu:

''Özellikle ortam ve yüksek kaliteli müzikten çok hoşlandım! Bu yer, Çeşme tatilimi tamamen farklı bir seviyeye taşıdı. Her arkadaşıma tavsiye ediyorum, endişe etmeden gidin.''

11. Traktör Alaçatı

11. Traktör Alaçatı

Müzikleri ve iç dekorasyonunun kendine özgü tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Traktör, Alaçatı'nın en gözde mekanları arasında yer alıyor. Güzel bir müzik eşliğinde şık bir akşam yemeği yiyebileceğiniz, eğlencenize lezzetli aromatik kokteyller ve alkol çeşitleri ile devam edebileceğiniz Traktör, Alaçatı'da mutlaka uğramanız gereken mekanlardan biri.

Adres: Alaçatı, 11005 sokak no 25a, 35937 Çeşme/İzmir

İletişim: 0532 231 41 98

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Ziyaretçi Yorumu:

''Furkitek adlı kahveli kokteylini mutlaka deneyin. Çok leziz ve çeşitli kokteylleri var. Mekanın arka bahçesi de içi de oldukça güzel''

12. Nook Cocktail Bar

12. Nook Cocktail Bar

Özel müzik gecelerinin düzenlendiği bu bar, sakin ve sessiz lokasyonu ile öne çıkıyor. Menüsünde yer alan sayısız kokteyl çeşidiyle, alkolleriyle ve atıştırmalıklarıyla Nook Cocktail Bar'da keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Eğlence garantili mekanlar arasında yer alan Nook, dizaynı ile ziyaretçilerine mistik bir atmosfer de sunuyor.

Adres: Alaçatı, 2000. Sk. No:36, 35930 Çeşme/İzmir

İletişim: 0555 813 45 08

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Ziyaretçi Yorumu:

''Harika, eğer kokteyl denemeyi düşünüyorsanız mutlaka gelmek lazım. Menüde 7 tane kokteyl var. Lezzetleri çok iyi ve alkolü de içerken hissedebiliyorsunuz. Biz cumartesi geldiğimiz için DJ performans vardı.''

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