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Bozcaada Eğlence Rehberi: Bozcaada'nın En İyi Barları ve Meyhaneleri!

Bozcaada Eğlence Rehberi: Bozcaada'nın En İyi Barları ve Meyhaneleri!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.07.2024 - 16:25

Bozcaada, el değmemiş tabiatı, dingin suları, sakin sokaklarıyla ada yaşamını en iyi yansıtan yerlerden biri. Haliyle son yıllarda da oldukça popüler. Birbirinden güzel plajlarında yüzdükten sonra şöyle güzel bir eğlenceye hayır demezsiniz diye düşünüyoruz. Peki Bozcaada'da nerede eğlenilir, Bozcaada'da ne yapılır?

Gelin beraber Bozcaada'nın en iyi gece kulüplerine ve barlarına göz atalım!

Bozcaada Eğlence Rehberi

Bozcaada Eğlence Rehberi

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin yaklaşık 10 km açığında yer alan Bozcaada, kendine has güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Bozcaada'nın en güzel özelliklerinden biri, birbirinden güzel tarihi sokakları ve geleneksel mimarisi hiç şüphesiz.

Tabii Bozcaada'ya kadar gelmişken, meyhanelerinde ve barlarında eğlenmeden de olmaz!

Peki Bozcaada'da nerede eğlenilir, nereye gidilir?

1. Salhane Bar

1. Salhane Bar

Bozcada kalesi ve deniz manzarası eşliğinde eğlenmeyi kim istemez? Geçtiğimiz yıllarda yeniden hizmete açılan bar, Bozcaada merkezde bulunuyor. Ayrıca hem alkollü hem alkolsüz içeceklerle oldukça geniş bir menüye sahip. 

Adres: Cumhuriyet, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Kapanış Saati: 01.30

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Ziyaretçi Yorumu

Bozcaada’ya her yaz birkaç kere gelirim ve her seferinde mutlaka uğradığım, zaman geçirmekten çok keyif aldığım bir mekan, tabi siz bir de caz festivalinde gelin, başka bi keyifli o zamanlar..

2. Sapa

2. Sapa

Bozcaada'nın akşam serin saatlerinde lezzetli bir kokteyl denemek isterseniz, Sapa tam size göre!

Adres: Cumhuriyet, Atatürk Cd. No:54, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Kapanış: 01.30

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Dün gece 3 kişi gittik ve 3 farklı kokteyl denedik. Hepsi de çok başarılıydı. Hizmet de oldukça iyiydi. Çok keyifli bir gece geçirdik teşekkürler!

3. Bakkal Kokteyl Bar

3. Bakkal Kokteyl Bar

Gündüzleri çay/kahve akşamları ise kokteyl ve alkollü içecek servisi bulunan Bakkal, uzun yıllardır turistlerin uğrak mekanları arasında.

Adres: Cumhuriyet, Lale Sk. No:15, 17680 Bozcaada/Çanakkale

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Akşam eğlenceye gittik güzel bir mekandı ama kokteyleri aşırı pahalıydı istanbulda bir çok mekandan daha pahalıydı , daha makul olabilir

4. Simyon Meyhane

4. Simyon Meyhane

Uzun yıllardır Bozcaada merkezinde hizmet veren Simyon, özellikle yaza uygun dekorları ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Otantik bir havası olan Simyon'da genellikle rakı ve balık tercih ediliyor. 

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Sokak, No 28, Bozcaada

Çalışma SaatleriHaftanın her günü 12:00 - 00:00 

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Adada ki en güzel mezeleri ve balıkları olan mekan. abartısızzzz. kedi fobisi olan arkadaşım için özellikle yemek yerken bizi gözetlediler, tekrar gelirsek yine buraya uğramadan geçmeyiz. her şey için çok teşekkürler.

5. Bade-i Aşk

5. Bade-i Aşk

Ege-Akdeniz-Türk Mutfağı'nın birleşimini misafirlerine sunan Bade-i Aşk, 2012 yılından beri hizmet veriyor. Nostaljik bir tasarıma sahip olan bu butik mekan, ilçe merkezinde yer alıyor.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya Sok., 17680 Bozcaada

Çalışma Saatleri: Haftanın her günü saat 11:00 – 02:00 

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Rakıcılar sokağının içinde yer alıyor müzik çok eğlendirici değil mezeler gayet başarılıydı kalabalık olmasına rağmen servis aksamadı personel ilgili ve alakası iyiydi müzik ve kedi sorununu çözerlerse dört dörtlük mekan

6. Asmalı Meyhane

6. Asmalı Meyhane

Bozcaada'nın birbirinden güzel meyhanelerinden birisi de hiç şüphesiz Asmalı Meyhane. Merkezde bulunan bu mekanda, birbirinden leziz deniz ürünleri deneyebilir, akşamın serinliğinin keyfini sürebilirsiniz.Adres: Cumhuriyet, Gürsel Sk. No:3, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0531 657 48 38

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Bozcaada’ya geldiğimizde akşamlarımızı keyifli hale getiren bir mekan Harika bir atmosfer keyifli vakit geçirebileceğiniz hem de lezzetli mezelerle keyfinizi keyif alacağınız bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Mezeleri efsane! Servis mükemmel, çalışanlar çok ilgili ve güler yüzlü.

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