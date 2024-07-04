Bozcaada Eğlence Rehberi: Bozcaada'nın En İyi Barları ve Meyhaneleri!

Uzun yıllardır Bozcaada merkezinde hizmet veren Simyon, özellikle yaza uygun dekorları ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Otantik bir havası olan Simyon'da genellikle rakı ve balık tercih ediliyor.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Sokak, No 28, Bozcaada

Çalışma Saatleri: Haftanın her günü 12:00 - 00:00

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Ziyaretçi Yorumu

Adada ki en güzel mezeleri ve balıkları olan mekan. abartısızzzz. kedi fobisi olan arkadaşım için özellikle yemek yerken bizi gözetlediler, tekrar gelirsek yine buraya uğramadan geçmeyiz. her şey için çok teşekkürler.